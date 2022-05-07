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https://arabic.sputniknews.com/20220507/تكلفة-حزمة-المساعدات-العسكرية-الأمريكية-الجديدة-لأوكرانيا-تصل-150-مليون-دولار-1061937331.html
تكلفة حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا تصل 150 مليون دولار
تكلفة حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا تصل 150 مليون دولار
أعلنت الإدارة الأمريكية، يوم الجمعة، عن أن تكلفة الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا يمكن أن تصل إلى 150 مليون دولار. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T03:26+0000
2022-05-07T03:26+0000
جو بايدن
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان صحفي للبيت الأبيض، "تعلن وزارة الدفاع عن مساعدات عسكرية إضافية.. تقدر بمبلغ 150 مليون دولار".ووفقا لوزارة الدفاع الأمريكية، سيتم تخصيص لأوكرانيا 25 ألف قذيفة مدفعية، ثلاثة رادارات ووسائل حرب الإلكترونية وغيرها.ومن الجدير بالذكر أن هذه الدفعة التاسعة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا منذ أغسطس/آب 2021.
https://arabic.sputniknews.com/20220506/بايدن-يعلن-تخصيص-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-1061936005.html
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جو بايدن, أخبار أوكرانيا

تكلفة حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا تصل 150 مليون دولار

03:26 GMT 07.05.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEXالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء "الناتو" في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء الناتو في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEX
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أعلنت الإدارة الأمريكية، يوم الجمعة، عن أن تكلفة الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا يمكن أن تصل إلى 150 مليون دولار.
وجاء في بيان صحفي للبيت الأبيض، "تعلن وزارة الدفاع عن مساعدات عسكرية إضافية.. تقدر بمبلغ 150 مليون دولار".
ووفقا لوزارة الدفاع الأمريكية، سيتم تخصيص لأوكرانيا 25 ألف قذيفة مدفعية، ثلاثة رادارات ووسائل حرب الإلكترونية وغيرها.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
بايدن يعلن تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
أمس, 22:05 GMT
ومن الجدير بالذكر أن هذه الدفعة التاسعة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا منذ أغسطس/آب 2021.
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