https://arabic.sputniknews.com/20220507/تكلفة-حزمة-المساعدات-العسكرية-الأمريكية-الجديدة-لأوكرانيا-تصل-150-مليون-دولار-1061937331.html
تكلفة حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا تصل 150 مليون دولار
تكلفة حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا تصل 150 مليون دولار
أعلنت الإدارة الأمريكية، يوم الجمعة، عن أن تكلفة الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا يمكن أن تصل إلى 150 مليون دولار. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T03:26+0000
2022-05-07T03:26+0000
2022-05-07T03:26+0000
جو بايدن
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان صحفي للبيت الأبيض، "تعلن وزارة الدفاع عن مساعدات عسكرية إضافية.. تقدر بمبلغ 150 مليون دولار".ووفقا لوزارة الدفاع الأمريكية، سيتم تخصيص لأوكرانيا 25 ألف قذيفة مدفعية، ثلاثة رادارات ووسائل حرب الإلكترونية وغيرها.ومن الجدير بالذكر أن هذه الدفعة التاسعة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا منذ أغسطس/آب 2021.
https://arabic.sputniknews.com/20220506/بايدن-يعلن-تخصيص-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-1061936005.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, أخبار أوكرانيا
تكلفة حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا تصل 150 مليون دولار
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أعلنت الإدارة الأمريكية، يوم الجمعة، عن أن تكلفة الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا يمكن أن تصل إلى 150 مليون دولار.
وجاء في بيان صحفي للبيت الأبيض، "تعلن وزارة الدفاع عن مساعدات عسكرية إضافية
.. تقدر بمبلغ 150 مليون دولار".
ووفقا لوزارة الدفاع الأمريكية، سيتم تخصيص لأوكرانيا 25 ألف قذيفة مدفعية، ثلاثة رادارات ووسائل حرب الإلكترونية وغيرها.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الدفعة التاسعة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا منذ أغسطس/آب 2021.