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تنصيب ماكرون رسميا رئيسا لولاية ثانية في فرنسا
تنصيب ماكرون رسميا رئيسا لولاية ثانية في فرنسا
أدى إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، اليمين الدستورية رسميا لولاية ثانية كرئيس لفرنسا. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
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وأدى ماكرون اليمين أمام رئيس المجلس الدستوري الفرنسي لوران فابيوس في حفل متلفز أقيم في قصر الإليزيه في باريس.وقال فابيوس: "إنني أعلن أنك رئيس الجمهورية".وأصبح ماكرون بذلك، أول رئيس يعاد انتخابه لولاية ثانية في فرنسا، منذ 20 عاماً، حين أُعُيد انتخاب الرئيس الأسبق، جاك شيراك، عام 2002.
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العالم, أخبار فرنسا

تنصيب ماكرون رسميا رئيسا لولاية ثانية في فرنسا

09:45 GMT 07.05.2022
© AP Photo / Lewis Jolyالانتخابات الرائاسية الفرنسية - فوز إيمانويل ماكرون في الانتخابات، فرنسا 24 أبريل 2022
الانتخابات الرائاسية الفرنسية - فوز إيمانويل ماكرون في الانتخابات، فرنسا 24 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
© AP Photo / Lewis Joly
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أدى إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، اليمين الدستورية رسميا لولاية ثانية كرئيس لفرنسا.
وأدى ماكرون اليمين أمام رئيس المجلس الدستوري الفرنسي لوران فابيوس في حفل متلفز أقيم في قصر الإليزيه في باريس.
وقال فابيوس: "إنني أعلن أنك رئيس الجمهورية".
وأصبح ماكرون بذلك، أول رئيس يعاد انتخابه لولاية ثانية في فرنسا، منذ 20 عاماً، حين أُعُيد انتخاب الرئيس الأسبق، جاك شيراك، عام 2002.
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