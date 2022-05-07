https://arabic.sputniknews.com/20220507/تنصيب-ماكرون-رسميا-رئيسا-لولاية-ثانية-في-فرنسا-1061943025.html
تنصيب ماكرون رسميا رئيسا لولاية ثانية في فرنسا
تنصيب ماكرون رسميا رئيسا لولاية ثانية في فرنسا
أدى إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، اليمين الدستورية رسميا لولاية ثانية كرئيس لفرنسا. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T09:45+0000
2022-05-07T09:45+0000
2022-05-07T09:45+0000
العالم
أخبار فرنسا
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وأدى ماكرون اليمين أمام رئيس المجلس الدستوري الفرنسي لوران فابيوس في حفل متلفز أقيم في قصر الإليزيه في باريس.وقال فابيوس: "إنني أعلن أنك رئيس الجمهورية".وأصبح ماكرون بذلك، أول رئيس يعاد انتخابه لولاية ثانية في فرنسا، منذ 20 عاماً، حين أُعُيد انتخاب الرئيس الأسبق، جاك شيراك، عام 2002.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار فرنسا
تنصيب ماكرون رسميا رئيسا لولاية ثانية في فرنسا
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أدى إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، اليمين الدستورية رسميا لولاية ثانية كرئيس لفرنسا.
وأدى ماكرون اليمين أمام رئيس المجلس الدستوري الفرنسي لوران فابيوس في حفل متلفز أقيم في قصر الإليزيه في باريس.
وقال فابيوس: "إنني أعلن أنك رئيس الجمهورية".
وأصبح ماكرون بذلك، أول رئيس يعاد انتخابه لولاية ثانية في فرنسا، منذ 20 عاماً، حين أُعُيد انتخاب الرئيس الأسبق، جاك شيراك، عام 2002.