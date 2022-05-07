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حزب الخضر السويدي يعارض انضمام بلاده إلى الناتو
حزب الخضر السويدي يعارض انضمام بلاده إلى الناتو
قالت المتحدثة باسم حزب الخضر السويدي مارتا ستينيفي، اليوم السبت، إن على السويد الامتناع عن الانضمام إلى الناتو، حتى لو قررت فنلندا الانضمام إلى الحلف. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T09:38+0000
2022-05-07T09:38+0000
العالم
الناتو
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وأضافت ستينيفي للإذاعة السويدية أن حزب الخضر، الذي يشغل 16 مقعدا في البرلمان السويدي المؤلف من 349 عضوا، "تابع عن كثب النقاش الفنلندي حول عضوية الناتو، لكن قرار هلسنكي لن يجبر الحزب على التخلي عن موقفه من التحالف".وقالت ستينيفي: "نحن ندرس [موقف فنلندا] هذا في تحليلنا، لكن من وجهة نظري، لن يؤثر ذلك على موقفنا السلبي من الناتو"، مضيفة أن حزب الخضر يقف ضد انضمام السويد إلى الحلف.وقال الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي الحاكم، توبياس بودين، يوم الأربعاء، إن الحزب قد يقرر في وقت مبكر في 15 مايو / أيار ما إذا كان سينضم إلى الناتو أم لا. ومع ذلك، وفقًا للتقارير، يفتقر الحزب إلى الإجماع على هذه القضية حيث يعارض بعض الأعضاء البارزين، بما في ذلك وزيرة المناخ والبيئة السويدية أنيكا ستراندهول، عضوية البلاد في التحالف العسكري.
https://arabic.sputniknews.com/20220506/استطلاع-فقط-14-من-النمساويين-يؤيدون-انضمام-النمسا-إلى-الناتو-1061917689.html
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العالم, الناتو

حزب الخضر السويدي يعارض انضمام بلاده إلى الناتو

09:38 GMT 07.05.2022
© AP Photo / Virginia Mayo, Fileحلف شمال الأطلسي الناتو
حلف شمال الأطلسي الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
© AP Photo / Virginia Mayo, File
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قالت المتحدثة باسم حزب الخضر السويدي مارتا ستينيفي، اليوم السبت، إن على السويد الامتناع عن الانضمام إلى الناتو، حتى لو قررت فنلندا الانضمام إلى الحلف.
وأضافت ستينيفي للإذاعة السويدية أن حزب الخضر، الذي يشغل 16 مقعدا في البرلمان السويدي المؤلف من 349 عضوا، "تابع عن كثب النقاش الفنلندي حول عضوية الناتو، لكن قرار هلسنكي لن يجبر الحزب على التخلي عن موقفه من التحالف".
وقالت ستينيفي: "نحن ندرس [موقف فنلندا] هذا في تحليلنا، لكن من وجهة نظري، لن يؤثر ذلك على موقفنا السلبي من الناتو"، مضيفة أن حزب الخضر يقف ضد انضمام السويد إلى الحلف.
فيينا، النمسا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
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أمس, 12:10 GMT
وقال الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي الحاكم، توبياس بودين، يوم الأربعاء، إن الحزب قد يقرر في وقت مبكر في 15 مايو / أيار ما إذا كان سينضم إلى الناتو أم لا. ومع ذلك، وفقًا للتقارير، يفتقر الحزب إلى الإجماع على هذه القضية حيث يعارض بعض الأعضاء البارزين، بما في ذلك وزيرة المناخ والبيئة السويدية أنيكا ستراندهول، عضوية البلاد في التحالف العسكري.
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