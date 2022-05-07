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حزب "شين فين" القومي يفوز بغالبية مقاعد برلمان إيرلندا الشمالية
حزب "شين فين" القومي يفوز بغالبية مقاعد برلمان إيرلندا الشمالية
فاز حزب "شين فين" القومي بغالبية المقاعد في الانتخابات التشريعية في إيرلندا الشمالية. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T21:00+0000
2022-05-07T21:00+0000
إيرلندا الشمالية
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موسكو- سبوتنيك. ووفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية فإن "شين فين"، فاز بـ 27 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان المحلي البالغة 90 مقعدا، ليصبح أول حزب قومي يهيمن على البرلمان، ما يتيح له اختيار الوزير الأول المقبل للبلاد.وحل في المرتبة الثانية الحزب الوحدوي الديمقراطي المؤيد لبقاء المقاطعة ضمن المملكة المتحدة، بحصوله على 24 مقعدا.وفقد الحزب الوحدوي الديمقراطي شعبيته بين أنصاره بسبب رد فعله على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وترتيبات التجارة في إيرلندا الشمالية.وفي أعقاب إعلان النتائج، قالت زعيمة "شين فين" ميشيل أونيل إن إيرلندا الشمالية بصدد دخول "حقبة جديدة" مع تصدّر حزبها القومي النتائج الأولية للانتخابات، داعية إلى "نقاش" بشأن وضع حد لحكم المملكة المتحدة للمقاطعة.
https://arabic.sputniknews.com/20210407/بريطانيا-قلقة-من-عنف-أيرلندا-الشمالية-1048612243.html
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إيرلندا الشمالية

حزب "شين فين" القومي يفوز بغالبية مقاعد برلمان إيرلندا الشمالية

21:00 GMT 07.05.2022
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الانتخابات الرئاسية في جورجيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
© Sputnik . Levan Avlabreli
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فاز حزب "شين فين" القومي بغالبية المقاعد في الانتخابات التشريعية في إيرلندا الشمالية.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية فإن "شين فين"، فاز بـ 27 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان المحلي البالغة 90 مقعدا، ليصبح أول حزب قومي يهيمن على البرلمان، ما يتيح له اختيار الوزير الأول المقبل للبلاد.
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وحل في المرتبة الثانية الحزب الوحدوي الديمقراطي المؤيد لبقاء المقاطعة ضمن المملكة المتحدة، بحصوله على 24 مقعدا.
وفقد الحزب الوحدوي الديمقراطي شعبيته بين أنصاره بسبب رد فعله على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وترتيبات التجارة في إيرلندا الشمالية.
وفي أعقاب إعلان النتائج، قالت زعيمة "شين فين" ميشيل أونيل إن إيرلندا الشمالية بصدد دخول "حقبة جديدة" مع تصدّر حزبها القومي النتائج الأولية للانتخابات، داعية إلى "نقاش" بشأن وضع حد لحكم المملكة المتحدة للمقاطعة.
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