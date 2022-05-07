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حقيقة منع نجوى كرم من دخول المغرب
حقيقة منع نجوى كرم من دخول المغرب
تداولت مواقع تواصل اجتماعي ووسائل إعلام أنباء عن منع الفنانة اللبنانية، نجوى كرم، من دخول ‏المغرب.‏ 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T14:16+0000
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وذكرت الأنباء أن كرم مُنعت من دخول المغرب، بعد أن تلقت دعوة لإحياء حفل زفاف هناك لصالح إحدى العائلات العريقة في مدينة وزان.ونفى المكتب الإعلامي لنجوى كرم في تصريحات لصحيفة "النهار" اللبنانية، وجود أي عوائق تمنعها من دخول المغرب.وأوضح المكتب أن تأشيرة دخول نجوى كرم للمغرب تأخر وصولها بشكل كبير، بسبب الإجراءات الإدارية وعطلة عيد الفطر الرسمية، في وقت عادت فيه كرم إلى لبنان، ولم يعد بالإمكان عودتها إلى المغرب والمشاركة في حفل الزفاف، نظرا لضيق الوقت.يشار إلى أن نجوى كرم أصبحت أول فنانة عربية تقيم حفلا جماهيريا في قاعة مغلقة في مدينة إسطنبول التركية، منذ بداية جائحة فيروس "كورونا" المستجد، والذي أحيته في عيد الفطر.
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مجتمع, منوعات, أخبار المغرب اليوم

حقيقة منع نجوى كرم من دخول المغرب

14:16 GMT 07.05.2022
© AP Photo / Joel Ryanالمطربة اللبنانية نجوى كرم
المطربة اللبنانية نجوى كرم - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
المطربة اللبنانية نجوى كرم
© AP Photo / Joel Ryan
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تداولت مواقع تواصل اجتماعي ووسائل إعلام أنباء عن منع الفنانة اللبنانية، نجوى كرم، من دخول ‏المغرب.‏
وذكرت الأنباء أن كرم مُنعت من دخول المغرب، بعد أن تلقت دعوة لإحياء حفل زفاف هناك لصالح إحدى العائلات العريقة في مدينة وزان.
ونفى المكتب الإعلامي لنجوى كرم في تصريحات لصحيفة "النهار" اللبنانية، وجود أي عوائق تمنعها من دخول المغرب.
وأوضح المكتب أن تأشيرة دخول نجوى كرم للمغرب تأخر وصولها بشكل كبير، بسبب الإجراءات الإدارية وعطلة عيد الفطر الرسمية، في وقت عادت فيه كرم إلى لبنان، ولم يعد بالإمكان عودتها إلى المغرب والمشاركة في حفل الزفاف، نظرا لضيق الوقت.
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يشار إلى أن نجوى كرم أصبحت أول فنانة عربية تقيم حفلا جماهيريا في قاعة مغلقة في مدينة إسطنبول التركية، منذ بداية جائحة فيروس "كورونا" المستجد، والذي أحيته في عيد الفطر.
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