https://arabic.sputniknews.com/20220507/حقيقة-منع-نجوى-كرم-من-دخول-المغرب-1061954083.html
حقيقة منع نجوى كرم من دخول المغرب
حقيقة منع نجوى كرم من دخول المغرب
تداولت مواقع تواصل اجتماعي ووسائل إعلام أنباء عن منع الفنانة اللبنانية، نجوى كرم، من دخول المغرب. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T14:16+0000
2022-05-07T14:16+0000
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وذكرت الأنباء أن كرم مُنعت من دخول المغرب، بعد أن تلقت دعوة لإحياء حفل زفاف هناك لصالح إحدى العائلات العريقة في مدينة وزان.ونفى المكتب الإعلامي لنجوى كرم في تصريحات لصحيفة "النهار" اللبنانية، وجود أي عوائق تمنعها من دخول المغرب.وأوضح المكتب أن تأشيرة دخول نجوى كرم للمغرب تأخر وصولها بشكل كبير، بسبب الإجراءات الإدارية وعطلة عيد الفطر الرسمية، في وقت عادت فيه كرم إلى لبنان، ولم يعد بالإمكان عودتها إلى المغرب والمشاركة في حفل الزفاف، نظرا لضيق الوقت.يشار إلى أن نجوى كرم أصبحت أول فنانة عربية تقيم حفلا جماهيريا في قاعة مغلقة في مدينة إسطنبول التركية، منذ بداية جائحة فيروس "كورونا" المستجد، والذي أحيته في عيد الفطر.
https://arabic.sputniknews.com/20210608/سلخت-والدتي-من-بيئتها-نجوى-كرم-تبكي-بحرقة-بكشف-صندوق-الأسرار-فيديو--1049199603.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, منوعات, أخبار المغرب اليوم
حقيقة منع نجوى كرم من دخول المغرب
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تداولت مواقع تواصل اجتماعي ووسائل إعلام أنباء عن منع الفنانة اللبنانية، نجوى كرم، من دخول المغرب.
وذكرت الأنباء أن كرم مُنعت من دخول المغرب، بعد أن تلقت دعوة لإحياء حفل زفاف هناك لصالح إحدى العائلات العريقة في مدينة وزان.
ونفى المكتب الإعلامي لنجوى كرم في تصريحات لصحيفة "النهار"
اللبنانية، وجود أي عوائق تمنعها من دخول المغرب.
وأوضح المكتب أن تأشيرة دخول نجوى كرم للمغرب تأخر وصولها بشكل كبير، بسبب الإجراءات الإدارية وعطلة عيد الفطر الرسمية، في وقت عادت فيه كرم إلى لبنان، ولم يعد بالإمكان عودتها إلى المغرب والمشاركة في حفل الزفاف، نظرا لضيق الوقت.
يشار إلى أن نجوى كرم أصبحت أول فنانة عربية تقيم حفلا جماهيريا في قاعة مغلقة في مدينة إسطنبول التركية، منذ بداية جائحة فيروس "كورونا" المستجد، والذي أحيته في عيد الفطر.