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https://arabic.sputniknews.com/20220507/حماس-ترد-على-تقرير-يتحدث-عن-موقف-بعض-أعضائها-بشأن-تطبيع-العلاقات-بين-تركيا-وإسرائيل-1061954678.html
حماس ترد على تقرير يتحدث عن موقف بعض أعضائها بشأن تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل
حماس ترد على تقرير يتحدث عن موقف بعض أعضائها بشأن تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل
ردت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على تقرير صحيفة "الأخبار" اللبنانية التي قال إن "هناك تباين بين أعضاء المكتب السياسي لحماس بشأن تطبيع العلاقات بين تركيا... 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T14:39+0000
2022-05-07T14:39+0000
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وقال المتحدث باسم حركة حماس، فوزي برهوم، في تصريحات مع وكالة "شهاب"، إن "موقف حماس من التطبيع واضح وموحد، برفض كل أشكال التطبيع مع الاحتلال سواء من تركيا أو من غيرها"، مضيفا أن "ما نشرته الصحيفة اللبنانية هو عبارة عن فبركات ومحاولة مكشوفة لتصنيف قيادات الحركة كما يحلو لهم".وشدد برهوم على أن "موقف الحركة وكل قياداتها واضح وموحّد وقد عبَّرت عنه بياناتها الرسمية برفض كل أشكال التطبيع مع الاحتلال سواء كان من تركيا أو من غيرها".وكانت صحيفة "الأخبار" اللبنانية قد نشرت تقريرا، قالت فيه إن "هناك تباين بين أعضاء المكتب السياسي لحماس بشأن تطبيع العلاقات بين تركيا والاحتلال الإسرائيلي".
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم

حماس ترد على تقرير يتحدث عن موقف بعض أعضائها بشأن تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل

14:39 GMT 07.05.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
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ردت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على تقرير صحيفة "الأخبار" اللبنانية التي قال إن "هناك تباين بين أعضاء المكتب السياسي لحماس بشأن تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل".
وقال المتحدث باسم حركة حماس، فوزي برهوم، في تصريحات مع وكالة "شهاب"، إن "موقف حماس من التطبيع واضح وموحد، برفض كل أشكال التطبيع مع الاحتلال سواء من تركيا أو من غيرها"، مضيفا أن "ما نشرته الصحيفة اللبنانية هو عبارة عن فبركات ومحاولة مكشوفة لتصنيف قيادات الحركة كما يحلو لهم".
وشدد برهوم على أن "موقف الحركة وكل قياداتها واضح وموحّد وقد عبَّرت عنه بياناتها الرسمية برفض كل أشكال التطبيع مع الاحتلال سواء كان من تركيا أو من غيرها".
وكانت صحيفة "الأخبار" اللبنانية قد نشرت تقريرا، قالت فيه إن "هناك تباين بين أعضاء المكتب السياسي لحماس بشأن تطبيع العلاقات بين تركيا والاحتلال الإسرائيلي".
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