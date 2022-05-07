https://arabic.sputniknews.com/20220507/خبير-الغرب-يتجاهل-كليا-الأدلة-الدامغة-على-جرائم-قوات-كييف-والنازيين-بحق-المدنيين-في-أوكرانيا--1061949539.html
خبير: الغرب يتجاهل كليا الأدلة الدامغة على جرائم قوات كييف والنازيين بحق المدنيين في أوكرانيا
خبير: الغرب يتجاهل كليا الأدلة الدامغة على جرائم قوات كييف والنازيين بحق المدنيين في أوكرانيا
أبرزت روسيا في اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي أدلة دامغة على جرائم قوات كييف والكتائب النازية في أوكرانيا، حالت بما فيه دون إجلاء المدنيين عن مناطق القتال،... 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T12:18+0000
2022-05-07T12:18+0000
2022-05-07T12:18+0000
راديو
حول العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/07/1061949275_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_6e88cd27cd183b73fcdbddfe82461f84.png
خبير: الغرب يتجاهل كليا الأدلة الدامغة بجرائم قوات كييف والكتائب النازية بحق المدنيين في أوكرانيا
خبير: الغرب يتجاهل كليا الأدلة الدامغة بجرائم قوات كييف والكتائب النازية بحق المدنيين في أوكرانيا
وأشار مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إلى أن "السلطات الأوكرانية ورعاتها الغربيين لا يريدون تسليط الضوء على الواقع".يقول الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية الدولية بيار عازار، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/07/1061949275_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_e8d5fa4768b96a61c108ef9a1089a607.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
خبير: الغرب يتجاهل كليا الأدلة الدامغة على جرائم قوات كييف والنازيين بحق المدنيين في أوكرانيا
تابعنا عبر
أبرزت روسيا في اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي أدلة دامغة على جرائم قوات كييف والكتائب النازية في أوكرانيا، حالت بما فيه دون إجلاء المدنيين عن مناطق القتال، كما نشرت القوات الأوكرانية أسلحتها الثقيلة في المناطق السكنية واستخدمت المدنيين دروعا بشرية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وأشار مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إلى أن "السلطات الأوكرانية ورعاتها الغربيين لا يريدون تسليط الضوء على الواقع".
يقول الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية الدولية بيار عازار، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
"أعتقد أن الاتهام لروسيا بالقيام بعمليات تمس بالبعد الإنساني، تحت مسميات مختلفة، فهذه الأقاويل والاتهامات إنما هي مؤشر لشيطنة وتشويه صورة القيادة الروسية، وهذا يؤشر أيضا إلى إخفاق محاولة صد العملية العسكرية الروسية، بل ونجاحها، في حين يتجاهل الغرب كل الأدلة الدامغة التي تؤكد ارتكاب القوات الأوكرانية والكتائب النازية جرائم الحرب بحق المدنيين واستخدامهم دروع بشرية في انتهاك القوانين الدولية".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..