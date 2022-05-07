https://arabic.sputniknews.com/20220507/خبير-سعودي-يدعو-إلى-ضرورة-توطيف-وظائف-محددة-في-المملكة-1061970832.html
خبير سعودي يدعو إلى ضرورة توطيف وظائف محددة في المملكة
خبير سعودي يدعو إلى ضرورة توطيف وظائف محددة في المملكة
دعا خبير في الموارد البشرية في السعودية إلى ضرورة توطين بعض الوظائف في المملكة. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T22:04+0000
2022-05-07T22:04+0000
2022-05-07T22:04+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103593/80/1035938016_0:0:4809:2705_1920x0_80_0_0_7df4f954802b50f16bf89047180e9252.jpg
وأكد المختص في الموارد البشرية عبدالعزيز المبارك، في تصريحات لقناة الإخبارية على أهمية توطين الوظائف في المملكة.ولفت إلى "ضرورة توطين وظائف السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات في القطاع الخاص".وتابع: "الشخص الذي لا يلتزم سيواجه الكثير من العقوبات (...) هناك برامج تحفيزية مثل برامج دعم الرواتب 50% وبرامج التدريب وبرامج التوصيل وبرامج رعاية وحضانة الأطفال بالنسبة للسيدات وبرامج دعم التنقل من مدينة لمدينة".وأكد المختص في الموارد البشرية على أن "كل هذه الأشياء وضعتها الوزارة لمن يلتزم ووضعت سقف معين 5 آلاف ريال كراتب لمن يشغل الوظيفة يستفيد من هذه البرامج السابقة".وتابع "شغل الوظائف بأبناء الوطن يعني المساهمة في تقليل البطالة وزيادة الناتج الاقتصادي".وبداية من اليوم الأحد، 8 مايو/ أيار، يدخل قرار وزارة الموارد البشرية السعودية بشأن حصر العمل في بعض المهن على السعوديين فقط، حيز التنفيذ.وحسب موقع "العربية نت"، أصدرت الوزارة هذا القرار في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويقضي القرار بحصر العمل في بعض المهن في منشآت القطاع الخاص على السعوديين فقط.وكانت وزارة الموارد البشرية السعودية قد أعلنت أن ذلك يأتي استمرارا لجهودها في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين من الجنسين وفي توسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل.وأوضحت أن القرار يقضي بقصر العمل على السعوديين في المهن التالية: السكرتارية والترجمة وأمناء المخازن وإدخال البيانات، وذلك في مختلف مناطق المملكة.كما أشارت إلى تحديد حد أدنى للأجور في مهنتي الترجمة وأمناء المخازن يبلغ 5000 ريال.
https://arabic.sputniknews.com/20211024/السعودية-تقرر-توطين-المهن-التسويقية-والإدارية-المساندة-1050518792.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103593/80/1035938016_201:0:4522:3241_1920x0_80_0_0_e0f0fcf036a1de5e41e5ee2e125890dd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم
خبير سعودي يدعو إلى ضرورة توطيف وظائف محددة في المملكة
تابعنا عبر
دعا خبير في الموارد البشرية في السعودية إلى ضرورة توطين بعض الوظائف في المملكة.
وأكد المختص في الموارد البشرية عبدالعزيز المبارك، في تصريحات لقناة الإخبارية على أهمية توطين الوظائف في المملكة
.
ولفت إلى "ضرورة توطين وظائف السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات في القطاع الخاص".
وتابع: "الشخص الذي لا يلتزم سيواجه الكثير من العقوبات (...) هناك برامج تحفيزية مثل برامج دعم الرواتب 50% وبرامج التدريب وبرامج التوصيل وبرامج رعاية وحضانة الأطفال بالنسبة للسيدات وبرامج دعم التنقل من مدينة لمدينة".
وأكد المختص في الموارد البشرية على أن "كل هذه الأشياء وضعتها الوزارة لمن يلتزم ووضعت سقف معين 5 آلاف ريال كراتب لمن يشغل الوظيفة يستفيد من هذه البرامج السابقة".
24 أكتوبر 2021, 14:29 GMT
وتابع "شغل الوظائف بأبناء الوطن يعني المساهمة في تقليل البطالة وزيادة الناتج الاقتصادي".
وبداية من اليوم الأحد، 8 مايو/ أيار، يدخل قرار وزارة الموارد البشرية السعودية بشأن حصر العمل في بعض المهن على السعوديين فقط، حيز التنفيذ.
وحسب موقع "العربية نت"
، أصدرت الوزارة هذا القرار في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويقضي القرار بحصر العمل في بعض المهن في منشآت القطاع الخاص على السعوديين فقط.
وحسب البيانات الرسمية، سيوفر هذا القرار 20 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات السعوديين.
وكانت وزارة الموارد البشرية السعودية
قد أعلنت أن ذلك يأتي استمرارا لجهودها في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين من الجنسين وفي توسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل.
وأوضحت أن القرار يقضي بقصر العمل على السعوديين في المهن التالية: السكرتارية والترجمة وأمناء المخازن وإدخال البيانات، وذلك في مختلف مناطق المملكة.
كما أشارت إلى تحديد حد أدنى للأجور في مهنتي الترجمة وأمناء المخازن يبلغ 5000 ريال.