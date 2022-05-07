https://arabic.sputniknews.com/20220507/خبير-وحدة-أوكرانيا-على-المحك-بسبب-السياسات-الأمريكية-الخاطئة---1061952454.html

خبير: وحدة أوكرانيا على المحك بسبب السياسات الأمريكية الخاطئة

خبير: وحدة أوكرانيا على المحك بسبب السياسات الأمريكية الخاطئة

قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفاستبول الروسية، عمار قناة، إن وحدة أوكرانيا على المحك والسبب في ذلك السياسة الأمريكية الخاطئة من خلال محاولة زعزعة... 07.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-07T13:34+0000

2022-05-07T13:34+0000

2022-05-07T13:34+0000

العالم

روسيا

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وأوضح في إطار تعليقه لـ"راديو سبوتنيك" على تصريحات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، حول تنامي الشهوات التوسعية الإقليمية لبولندا تزامنا مع الأزمة في أوكرانيا، أن "الأمر له علاقة بتاريخ بولندا وعلاقتها في المنطقة الغربية لأوكرانيا، التي يصر القوميون البولنديون على أن هذه المنطقة تابعة لبولندا".وتابع أن "المسألة اليوم متعلقة بما قدمته بولندا من الكثير خلال دعمها لأوكرانيا ضمن الدعم الغربي والأمريكي، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يكون تعويضاً لبولندا لكل ما بذلته من أجل تيسير هذه العملية وتيسير المصالح الأمريكية للضغط على روسيا".ولفت إلى أنه، "من الناحية التاريخية تعد الطموحات البولندية موجودة وثانياً يمكن أن تأتي كجزء من الحل الغربي للتوصل لحل سياسي ولكن لابد من وجود حل واقعي، لأنه عند الحديث عن منطقة غرب أوكرانيا فهناك طموحات مجرية أيضاً في هذه المنطقة".وفيما يتعلق بتعاطي موسكو مع شروط القوميين المتطرفين الأوكرانيين لإجلاء المدنيين من آزوفستال، أشار إلى "أن موسكو كانت تتعاطى في الفترة الماضية مع كل الممرات الإنسانية بشكل واحد ولم تتغير، فهناك ممر إنساني آمن للمدنيين".لكن فيما يتعلق بالمحاصرين في مصنع آزوفستال، أكد أن موسكو مصرة لغاية الآن على إلقاء السلاح وذهاب المدنيين إلى النقاط والمدن التي يريدونها.وشدد على أن من حمل السلاح من كتيبة آزوف وغيرهم يجب أن يمتثلوا إلى القوانين العسكرية وما تحتمه هذه العملية العسكرية".

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العالم, روسيا