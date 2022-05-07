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https://arabic.sputniknews.com/20220507/خفر-السواحل-اليابانية-كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-يعتقد-أنه-باليستيا--1061938019.html
خفر السواحل اليابانية: كوريا الشمالية تطلق صاروخا يعتقد أنه باليستيا
خفر السواحل اليابانية: كوريا الشمالية تطلق صاروخا يعتقد أنه باليستيا
قال جهاز الأمن البحري الياباني، نقلاً عن وزارة الدفاع، إن كوريا الشمالية أطلقت ما يعتقد أنه صاروخ باليستي. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T05:56+0000
2022-05-07T06:01+0000
كوريا الشمالية
اليابان
رصد عسكري
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وقالت الخدمة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت: "بحسب وزارة الدفاع، أطلقت كوريا الشمالية ما يرجح أن يكون صاروخا باليستيا".وأضافت أن الصاروخ قد سقط، وأنه في الوقت الحاضر، يتم تحديد نقطة سقوطه في بحر اليابان. حث الحراس اليابانيون السفن الموجودة في المنطقة على عدم الاقتراب في حالة العثور على شظايا صاروخية، ولكن عليهم الاتصال بالسلطات على الفور.
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كوريا الشمالية, اليابان, رصد عسكري

خفر السواحل اليابانية: كوريا الشمالية تطلق صاروخا يعتقد أنه باليستيا

05:56 GMT 07.05.2022 (تم التحديث: 06:01 GMT 07.05.2022)
© Sputnikصاروخ كوريا الشمالية الباليستي "هواسونغ - 12"
صاروخ كوريا الشمالية الباليستي هواسونغ - 12 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
© Sputnik
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قال جهاز الأمن البحري الياباني، نقلاً عن وزارة الدفاع، إن كوريا الشمالية أطلقت ما يعتقد أنه صاروخ باليستي.
وقالت الخدمة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت: "بحسب وزارة الدفاع، أطلقت كوريا الشمالية ما يرجح أن يكون صاروخا باليستيا".
وأضافت أن الصاروخ قد سقط، وأنه في الوقت الحاضر، يتم تحديد نقطة سقوطه في بحر اليابان.
حث الحراس اليابانيون السفن الموجودة في المنطقة على عدم الاقتراب في حالة العثور على شظايا صاروخية، ولكن عليهم الاتصال بالسلطات على الفور.
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