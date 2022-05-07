https://arabic.sputniknews.com/20220507/دونيتسك-ستعرض-على-الشركات-والبنوك-الروسية-مشروعات-استثمارية-بعد-التحرير-1061942926.html
دونيتسك ستعرض على الشركات والبنوك الروسية مشروعات استثمارية بعد "التحرير"
دونيتسك ستعرض على الشركات والبنوك الروسية مشروعات استثمارية بعد "التحرير"
قال يان غاغين، مستشار رئيس حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن الجمهورية ستعرض العديد من المشاريع الاستثمارية على الشركات والبنوك... 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T09:43+0000
2022-05-07T09:43+0000
2022-05-07T09:43+0000
روسيا
العالم
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سيفاستوبول - سبوتنيك. وقال غاغين: "بالنسبة للمفاوضات مع البنوك الروسية، فقد تم إجراؤها حتى قبل الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك من قبل موسكو في 21 شباط/فبراير. كانت هناك محاولات من قبل البنوك الروسية لدخول أراضي الجمهورية"، مشيرا إلى أنه قبل الاعتراف لم تكن هذه المحاولات فعالة.وأوضح: "تعاونت الجمهورية مع بنوك أوسيتيا الجنوبية، لأنها اعترفت بدونيتسك، ولكن في ضوء العدد الكبير من المشاريع الاستثمارية والتنموية وفي مجال تطوير المشاريع والقطاع السكني، أنا متأكد أن هذه السوق ستكون مثيرة للاهتمام للغاية للبنوك الروسية التي ستدخلها بالتأكيد بعد انتصارنا".وشنت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها بأنه "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، اعتبارًا من 25 أذار/مارس، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية الخاصة، وقللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا.
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روسيا, العالم
دونيتسك ستعرض على الشركات والبنوك الروسية مشروعات استثمارية بعد "التحرير"
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قال يان غاغين، مستشار رئيس حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن الجمهورية ستعرض العديد من المشاريع الاستثمارية على الشركات والبنوك الروسية بعد "التحرير".
سيفاستوبول - سبوتنيك. وقال غاغين: "بالنسبة للمفاوضات مع البنوك الروسية، فقد تم إجراؤها حتى قبل الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك من قبل موسكو في 21 شباط/فبراير. كانت هناك محاولات من قبل البنوك الروسية لدخول أراضي الجمهورية"، مشيرا إلى أنه قبل الاعتراف لم تكن هذه المحاولات فعالة.
وأوضح: "تعاونت الجمهورية مع بنوك أوسيتيا الجنوبية، لأنها اعترفت بدونيتسك، ولكن في ضوء العدد الكبير من المشاريع الاستثمارية والتنموية وفي مجال تطوير المشاريع والقطاع السكني، أنا متأكد أن هذه السوق ستكون مثيرة للاهتمام للغاية للبنوك الروسية التي ستدخلها بالتأكيد بعد انتصارنا".
وشنت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها بأنه "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، اعتبارًا من 25 أذار/مارس، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية الخاصة، وقللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا.