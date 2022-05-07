https://arabic.sputniknews.com/20220507/دونيتسك-كبار-الضباط-الأجانب-قد-يكونون-في-آزوفستال-1061938491.html
دونيتسك: كبار الضباط الأجانب موجودون في "آزوفستال"
دونيتسك: كبار الضباط الأجانب موجودون في "آزوفستال"
قال يان غاغين، مستشار رئيس حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن كبار الضباط من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا العظمى قد يكونون في مصنع... 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T06:41+0000
2022-05-07T06:41+0000
2022-05-07T07:09+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال: "على أي حال، يمكنني أن أؤكد وجود كبار الضباط من الدول الأجنبية، والدول الأوروبية بشكل أساسي. وهذا ما ذكرته أيضًا "آزوف" (كتيبة أوكرانية متطرفة)، وأولئك الذين تم أسرهم، ومن استسلموا وألقوا أسلحتهم، والمدنيون الذين خرجوا من هناك. أي يمكننا الحكم على ذلك من خلال الكلمات".وردا على سؤال حول الدول التي يمكن أن يأتي منها المرتزقة، أجاب غاغين بأنه "من المفترض أن تكون من الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وفرنسا - على الأقل".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
دونيتسك: كبار الضباط الأجانب موجودون في "آزوفستال"
06:41 GMT 07.05.2022 (تم التحديث: 07:09 GMT 07.05.2022) تابعنا عبر
قال يان غاغين، مستشار رئيس حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن كبار الضباط من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا العظمى قد يكونون في مصنع "آزوفستال" في ماريوبول التابعة لإقليم دونيتسك.
وقال: "على أي حال، يمكنني أن أؤكد وجود كبار الضباط من الدول الأجنبية، والدول الأوروبية بشكل أساسي. وهذا ما ذكرته أيضًا "آزوف" (كتيبة أوكرانية متطرفة)، وأولئك الذين تم أسرهم، ومن استسلموا وألقوا أسلحتهم، والمدنيون الذين خرجوا من هناك. أي يمكننا الحكم على ذلك من خلال الكلمات".
وردا على سؤال حول الدول التي يمكن أن يأتي منها المرتزقة، أجاب غاغين بأنه "من المفترض أن تكون من الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وفرنسا - على الأقل".