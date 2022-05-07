https://arabic.sputniknews.com/20220507/رئيس-الهلال-الأحمر-الإماراتي-تحولنا-إلى-مركز-إقليمي-للدعم-في-مجال-الإغاثة-الإنسانية-الطارئة-1061960833.html
رئيس الهلال الأحمر الإماراتي: تحولنا إلى مركز إقليمي للدعم في مجال الإغاثة الإنسانية الطارئة
رئيس الهلال الأحمر الإماراتي: تحولنا إلى مركز إقليمي للدعم في مجال الإغاثة الإنسانية الطارئة
قال رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، إن بلاده تحولت إلى مركز إقليمي للدعم والتموين والخدمات اللوجستية في مجال الإغاثة الإنسانية... 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T17:18+0000
2022-05-07T17:18+0000
2022-05-07T17:18+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وأوضح في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي يصادف 8 أيار/ مايو، أن "مبادرات الإمارات تعزز الجهود الإنسانية والتنموية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر حول العالم"، لافتا إلى أن "الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة من أكبر الداعمين والمساندين للحركة الدولية، ومن المانحين الرئيسيين لمكوناتها".وتابع، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية، أنه بهذه الدعم "أصبحت الدولة مركزا إقليميا للدعم والتموين والخدمات اللوجستية في مجال الإغاثة الإنسانية الطارئة، ومقرا دائما للكثير من المنظمات الإنسانية الدولية التي وجدت في الإمارات المكان الملائم لإدارة عملياتها الإغاثية في الأقاليم المجاورة".وأشار حمدان إلى أن بلاده "تمتلك بنية تحتية جيدة أهلتها للقيام بهذا الدور الحيوي، ومن أراضيها تنطلق قوافل الإغاثة برا وبحرا وجوا إلى مختلف الدول والمناطق التي تشهد أزمات وكوارث طبيعية، حتى أصبحت من أهم الدول الفاعلة والمانحة للمساعدات الإنسانية في العالم"، مؤكدا أن "مبادراتها في هذا الصدد تعتبر صمام أمان وواحة أمل لكل الشعوب التي تعاني وطأة الظروف وتقاسي محنة الكوارث والأزمات".ودعا رئيس الهلال الأحمر الإماراتي إلى "تعزيز أوجه التضامن مع القضايا الإنسانية التي تؤرق الكثير من شعوب العالم"، وناشد حمدان "المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية لبذل المزيد من الجهود لتنمية المجتمعات الأكثر هشاشة والعمل سويا لدرء المخاطر المحدقة بملايين البشر حول العالم، نتيجة الأزمات الصحية وتداعيات النزاعات والحروب والتغيرات المناخية والأزمة الاقتصادية العالمية ونقص الغذاء والدواء وشح المياه واتساع رقعة الفقر والجوع وتفشي الأمراض والأوبئة".
https://arabic.sputniknews.com/20210914/الإمارات-ترسل-100-طن-من-المساعدات-العاجلة-إلى-لاجئي-تيغراي-1050150213.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
رئيس الهلال الأحمر الإماراتي: تحولنا إلى مركز إقليمي للدعم في مجال الإغاثة الإنسانية الطارئة
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قال رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، إن بلاده تحولت إلى مركز إقليمي للدعم والتموين والخدمات اللوجستية في مجال الإغاثة الإنسانية الطارئة.
وأوضح في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي يصادف 8 أيار/ مايو، أن "مبادرات الإمارات تعزز الجهود الإنسانية والتنموية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر حول العالم"، لافتا إلى أن "الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة من أكبر الداعمين والمساندين للحركة الدولية، ومن المانحين الرئيسيين لمكوناتها".
وتابع، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية
، أنه بهذه الدعم "أصبحت الدولة مركزا إقليميا للدعم والتموين والخدمات اللوجستية في مجال الإغاثة الإنسانية الطارئة، ومقرا دائما للكثير من المنظمات الإنسانية الدولية التي وجدت في الإمارات المكان الملائم لإدارة عملياتها الإغاثية في الأقاليم المجاورة".
14 سبتمبر 2021, 17:03 GMT
وأشار حمدان إلى أن بلاده "تمتلك بنية تحتية جيدة أهلتها للقيام بهذا الدور الحيوي، ومن أراضيها تنطلق قوافل الإغاثة برا وبحرا وجوا إلى مختلف الدول والمناطق التي تشهد أزمات وكوارث طبيعية، حتى أصبحت من أهم الدول الفاعلة
والمانحة للمساعدات الإنسانية في العالم"، مؤكدا أن "مبادراتها في هذا الصدد تعتبر صمام أمان وواحة أمل لكل الشعوب التي تعاني وطأة الظروف وتقاسي محنة الكوارث والأزمات".
ودعا رئيس الهلال الأحمر الإماراتي إلى "تعزيز أوجه التضامن مع القضايا الإنسانية التي تؤرق الكثير من شعوب العالم"، وناشد حمدان "المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية لبذل المزيد من الجهود لتنمية المجتمعات الأكثر هشاشة والعمل سويا لدرء المخاطر المحدقة بملايين البشر حول العالم، نتيجة الأزمات الصحية وتداعيات النزاعات والحروب والتغيرات المناخية والأزمة الاقتصادية العالمية ونقص الغذاء والدواء وشح المياه واتساع رقعة الفقر والجوع وتفشي الأمراض والأوبئة".