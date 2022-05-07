https://arabic.sputniknews.com/20220507/رئيس-وزراء-إثيوبيا-يؤكد-أهمية-استعداد-الجيش-التام-لضمان-سيادة-البلاد-تحت-أي-ظرف-1061952305.html

رئيس وزراء إثيوبيا يؤكد أهمية استعداد الجيش التام لضمان سيادة البلاد تحت أي ظرف

رئيس وزراء إثيوبيا يؤكد أهمية استعداد الجيش التام لضمان سيادة البلاد تحت أي ظرف

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم السبت، على أهمية استعداد جيش بلاده التام لضمان سيادتها ‏تحت أي ظرف.‏ 07.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-07T13:27+0000

2022-05-07T13:27+0000

2022-05-07T13:27+0000

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جاء ذلك في تغريدة له بالأمهرية على "تويتر"، بمناسبة زيارته للجيش الإثيوبي في الجبهة الغربية.وكتب في تدوينته: "الاستعداد المعتاد للجيش الذي رأيته اليوم على الجبهة الغربية مذهل، إن وجود الجيش على أتم الاستعداد لضمان سيادة إثيوبيا من أي شخص وتحت أي ظرف وفي أي وقت هو أمر بالغ الأهمية، هذا ما رأيناه على الجبهة الغربية".وفي الشهر الماضي، أشاد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بـ"الذين ضحوا بأرواحهم لخدمة الأمة من أجل ‏تحقيق رؤية إثيوبيا الكبرى"، وذلك في كلمة ألقاها خلال زيارته القيادة المركزية لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية ومجتمعات بلدة سيقوتا في منطقة واغ حمرا في منطقة أمهرة، بمناسبة الاحتفال بعيد الفصح، وفقا وكالة الأنباء الإثيوبية.وحرص آبي أحمد على ارتداء الزي العسكري في زيارته.وكتب في بيان له على "فيسبوك": "يشرفني أنني قضيت بعض الوقت مع قواتنا الوطنية البطولية للقيادة المركزية اليوم".وأضاف أن "التضحية والعمل الجاد والمعرفة والرحمة والوحدة سترتقي بأمتنا إلى الذروة التي تستحقها".

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