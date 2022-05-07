https://arabic.sputniknews.com/20220507/رئيس-وزراء-إثيوبيا-يؤكد-أهمية-استعداد-الجيش-التام-لضمان-سيادة-البلاد-تحت-أي-ظرف-1061952305.html
رئيس وزراء إثيوبيا يؤكد أهمية استعداد الجيش التام لضمان سيادة البلاد تحت أي ظرف
رئيس وزراء إثيوبيا يؤكد أهمية استعداد الجيش التام لضمان سيادة البلاد تحت أي ظرف
أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم السبت، على أهمية استعداد جيش بلاده التام لضمان سيادتها تحت أي ظرف. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T13:27+0000
2022-05-07T13:27+0000
2022-05-07T13:27+0000
أخبار إثيوبيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/10/1049855670_0:0:1442:812_1920x0_80_0_0_e60a486607dd53713fdd40c558151fef.jpg
جاء ذلك في تغريدة له بالأمهرية على "تويتر"، بمناسبة زيارته للجيش الإثيوبي في الجبهة الغربية.وكتب في تدوينته: "الاستعداد المعتاد للجيش الذي رأيته اليوم على الجبهة الغربية مذهل، إن وجود الجيش على أتم الاستعداد لضمان سيادة إثيوبيا من أي شخص وتحت أي ظرف وفي أي وقت هو أمر بالغ الأهمية، هذا ما رأيناه على الجبهة الغربية".وفي الشهر الماضي، أشاد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بـ"الذين ضحوا بأرواحهم لخدمة الأمة من أجل تحقيق رؤية إثيوبيا الكبرى"، وذلك في كلمة ألقاها خلال زيارته القيادة المركزية لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية ومجتمعات بلدة سيقوتا في منطقة واغ حمرا في منطقة أمهرة، بمناسبة الاحتفال بعيد الفصح، وفقا وكالة الأنباء الإثيوبية.وحرص آبي أحمد على ارتداء الزي العسكري في زيارته.وكتب في بيان له على "فيسبوك": "يشرفني أنني قضيت بعض الوقت مع قواتنا الوطنية البطولية للقيادة المركزية اليوم".وأضاف أن "التضحية والعمل الجاد والمعرفة والرحمة والوحدة سترتقي بأمتنا إلى الذروة التي تستحقها".
https://arabic.sputniknews.com/20220504/إثيوبيا-تعلن-إحباط-هجمات-كانت-ستؤدي-إلى-نتائج-مدمرة-في-سد-النهضة-1061844045.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/10/1049855670_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_cdbda7539dcd1a2ee725825918609cfa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إثيوبيا, العالم
رئيس وزراء إثيوبيا يؤكد أهمية استعداد الجيش التام لضمان سيادة البلاد تحت أي ظرف
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم السبت، على أهمية استعداد جيش بلاده التام لضمان سيادتها تحت أي ظرف.
جاء ذلك في تغريدة له بالأمهرية على "تويتر"، بمناسبة زيارته للجيش الإثيوبي في الجبهة الغربية.
وكتب في تدوينته: "الاستعداد المعتاد للجيش الذي رأيته اليوم على الجبهة الغربية مذهل، إن وجود الجيش على أتم الاستعداد لضمان سيادة إثيوبيا من أي شخص وتحت أي ظرف وفي أي وقت هو أمر بالغ الأهمية، هذا ما رأيناه على الجبهة الغربية".
وفي الشهر الماضي، أشاد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بـ"الذين ضحوا بأرواحهم لخدمة الأمة من أجل تحقيق رؤية إثيوبيا الكبرى"، وذلك في كلمة ألقاها خلال زيارته القيادة المركزية لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية ومجتمعات بلدة سيقوتا في منطقة واغ حمرا في منطقة أمهرة، بمناسبة الاحتفال بعيد الفصح، وفقا وكالة الأنباء الإثيوبية
.
وحرص آبي أحمد على ارتداء الزي العسكري في زيارته.
وكتب في بيان له على "فيسبوك": "يشرفني أنني قضيت بعض الوقت مع قواتنا الوطنية البطولية للقيادة المركزية اليوم".
وأضاف أن "التضحية والعمل الجاد والمعرفة والرحمة والوحدة سترتقي بأمتنا إلى الذروة التي تستحقها".