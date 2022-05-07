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https://arabic.sputniknews.com/20220507/راجمة-سميرتش-الروسية-تصيب-منظومة-إس-300-أوكرانية-فيديو-1061939171.html
راجمة "سميرتش" الروسية تصيب منظومة "إس-300" أوكرانية... فيديو
راجمة "سميرتش" الروسية تصيب منظومة "إس-300" أوكرانية... فيديو
تم عرض تدمير منظومة "إس-300" أوكرانية باستخدام راجمة "سميرتش" الروسية عبر شريط فيديو. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T07:03+0000
2022-05-07T07:03+0000
رصد عسكري
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تم نشر مقطع فيديو لضربة الراجمة "سميرتش" على منطقة انتشار نظام الصواريخ "إس-300" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.أصاب أحد صواريخ الراجمة منصة إطلاق "إس-300"، مما أدى إلى انفجار قوي للذخيرة.
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رصد عسكري

راجمة "سميرتش" الروسية تصيب منظومة "إس-300" أوكرانية... فيديو

07:03 GMT 07.05.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورالسفينة الصاروخية "سميرتش"
السفينة الصاروخية سميرتش - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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تم عرض تدمير منظومة "إس-300" أوكرانية باستخدام راجمة "سميرتش" الروسية عبر شريط فيديو.
تم نشر مقطع فيديو لضربة الراجمة "سميرتش" على منطقة انتشار نظام الصواريخ "إس-300" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
أصاب أحد صواريخ الراجمة منصة إطلاق "إس-300"، مما أدى إلى انفجار قوي للذخيرة.
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