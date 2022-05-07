https://arabic.sputniknews.com/20220507/رسميا-تشيلسي-يعلن-انتقال-ملكية-النادي-من-أبراموفيتش-إلى-مالك-جديد-1061940928.html
رسميا... تشيلسي يعلن انتقال ملكية النادي من أبراموفيتش إلى مالك جديد
رسميا... تشيلسي يعلن انتقال ملكية النادي من أبراموفيتش إلى مالك جديد
أعلن نادي تشيلسي، اليوم السبت، عن انتقال ملكية النادي من الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش إلى مالك جديد. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T08:30+0000
2022-05-07T08:30+0000
2022-05-07T08:30+0000
رياضة
أخبار الدوري الإنجليزي
نادي تشيلسي
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وقال تشيلسي في بيان رسمي: "يؤكد النادي اتفاقه على شروط انتقال الملكية إلى مجموعة جديدة، بقيادة تود بيلي وكليرليك كابيتال ومارك والتر وهانسيرج ويس".وأضاف أنه "سيتم دفع 2.5 مليار جنيه إسترليني لشراء أسهم النادي، وإيداع هذه العائدات في حساب مصرفي مجمد في المملكة المتحدة بقصد التبرع بنسبة 100% للأعمال الخيرية كما أكد رومان أبراموفيتش".وأوضح أن "تشيلسي ينتظر موافقة حكومة المملكة المتحدة لتحويل العائدات من الحساب المصرفي البريطاني المجمد".وأفاد البيان بأنه من المتوقع أن تكتمل عملية البيع في أواخر مايو/أيار، بمجرد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, نادي تشيلسي
رسميا... تشيلسي يعلن انتقال ملكية النادي من أبراموفيتش إلى مالك جديد
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أعلن نادي تشيلسي، اليوم السبت، عن انتقال ملكية النادي من الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش إلى مالك جديد.
وقال تشيلسي
في بيان رسمي: "يؤكد النادي اتفاقه على شروط انتقال الملكية إلى مجموعة جديدة، بقيادة تود بيلي وكليرليك كابيتال ومارك والتر وهانسيرج ويس".
وأضاف أنه "سيتم دفع 2.5 مليار جنيه إسترليني لشراء أسهم النادي، وإيداع هذه العائدات في حساب مصرفي مجمد في المملكة المتحدة بقصد التبرع بنسبة 100% للأعمال الخيرية كما أكد رومان أبراموفيتش
".
وأوضح أن "تشيلسي ينتظر موافقة حكومة المملكة المتحدة لتحويل العائدات من الحساب المصرفي البريطاني المجمد".
وأشار إلى أنه "بالإضافة إلى مبلغ 2.5 مليار، سيلتزم الملاك الجدد أيضا بتخصيص 1.75 مليار جنيه إسترليني للاستثمار في النادي".
وأفاد البيان بأنه من المتوقع أن تكتمل عملية البيع في أواخر مايو/أيار، بمجرد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.