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https://arabic.sputniknews.com/20220507/رسميا-طالبان-تأمر-النساء-بارتداء-البرقع-في-الأماكن-العامة-1061944934.html
رسميا... "طالبان" تأمر النساء بارتداء البرقع في الأماكن العامة
رسميا... "طالبان" تأمر النساء بارتداء البرقع في الأماكن العامة
فرضت حركة "طالبان" الأفغانية (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بشأن الأنشطة الإرهابية)، اليوم السبت، واحدة من أقسى القيود على المرأة الأفغانية منذ استيلائها على... 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T10:29+0000
2022-05-07T10:29+0000
حركة طالبان
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وأعلن المرشد الأعلى الأفغاني وزعيم "طالبان"، هبة الله أخوندزاده، عن قواعد صارمة للباس النساء عندما يكونن في الأماكن العامة، وفقا لوكالة "فرانس برس".وقال مرسوم باسمه أصدرته سلطات "طالبان" في حفل أقيم في العاصمة الأفغانية كابول: "يجب أن يرتدوا البرقع من الرأس إلى أخمص القدمين لأنه تقليدي ومحترم".وجاء في البيان: "على النساء اللواتي لم يبلغن من العمر وغير صغيرات أن يغطين وجوههن، باستثناء العينين، وفق توجيهات الشريعة، تفاديا للاستفزاز عند لقاء رجال ليسوا محرما".ومنذ عودة حركة "طالبان" إلى السلطة في أغسطس/ آب من العام الماضي، بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، أصدرت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدة "إرشادات" حول ما يجب أن ترتديه النساء، لكن مرسوم، اليوم السبت، هو أول أمر وطني من هذا القبيل.وأثار الإسلاميون المتشددون غضبا دوليا في مارس/ آذار الماضي، عندما أمروا بإغلاق المدارس الثانوية للفتيات، بعد ساعات فقط من إعادة فتحها لأول مرة منذ استيلائهم على السلطة.
https://arabic.sputniknews.com/20220424/فريق-كرة-القدم-النسائي-الأفغاني-يخوض-أولى-مبارياته-بعد-هروبه-من-طالبان-صور-1061542573.html
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حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم, العالم

رسميا... "طالبان" تأمر النساء بارتداء البرقع في الأماكن العامة

10:29 GMT 07.05.2022
© AFP 2022 / WAKIL KOHSARامرأة ترتدي البرقع في أفغانستان
امرأة ترتدي البرقع في أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
امرأة ترتدي البرقع في أفغانستان
© AFP 2022 / WAKIL KOHSAR
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فرضت حركة "طالبان" الأفغانية (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بشأن الأنشطة الإرهابية)، اليوم السبت، واحدة من أقسى القيود على المرأة الأفغانية منذ استيلائها على السلطة، وهي ‏أمرهن بارتداء البرقع الكامل في الأماكن العامة.‏
وأعلن المرشد الأعلى الأفغاني وزعيم "طالبان"، هبة الله أخوندزاده، عن قواعد صارمة للباس النساء عندما يكونن في الأماكن العامة، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وقال مرسوم باسمه أصدرته سلطات "طالبان" في حفل أقيم في العاصمة الأفغانية كابول: "يجب أن يرتدوا البرقع من الرأس إلى أخمص القدمين لأنه تقليدي ومحترم".
وجاء في البيان: "على النساء اللواتي لم يبلغن من العمر وغير صغيرات أن يغطين وجوههن، باستثناء العينين، وفق توجيهات الشريعة، تفاديا للاستفزاز عند لقاء رجال ليسوا محرما".

كما نص مرسوم أخوندزاده، على أنه إذا لم يكن للمرأة عمل مهم بالخارج، "فمن الأفضل أن تبقى في المنزل"، وفقا لقوله.

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ومنذ عودة حركة "طالبان" إلى السلطة في أغسطس/ آب من العام الماضي، بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، أصدرت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدة "إرشادات" حول ما يجب أن ترتديه النساء، لكن مرسوم، اليوم السبت، هو أول أمر وطني من هذا القبيل.
وأثار الإسلاميون المتشددون غضبا دوليا في مارس/ آذار الماضي، عندما أمروا بإغلاق المدارس الثانوية للفتيات، بعد ساعات فقط من إعادة فتحها لأول مرة منذ استيلائهم على السلطة.
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