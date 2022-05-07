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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/زيلينسكي-يقول-إنه-مستعد-للجلوس-مع-الرئيس-الروسي-لمناقشة-القضايا-الصعبة-1061937045.html
زيلينسكي يقول إنه مستعد للجلوس مع الرئيس الروسي لمناقشة القضايا الصعبة
زيلينسكي يقول إنه مستعد للجلوس مع الرئيس الروسي لمناقشة القضايا الصعبة
قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم الجمعة، إنه مستعد للجلوس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة القضايا الصعبة. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T02:05+0000
2022-05-07T02:05+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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ونقلت قناة العربية عن مكتب زيلنيسكي قوله إن الأولوية تتمثل بانسحاب القوات الروسية إلى حدود 23 فبراير/شباط.وأضاف مكتب زيلينسكي أن القرم ودونيتسك ولوغانسك قضايا يجب حلها في المباحثات.يذكر أن روسيا بدأت في 24 شباط/فبراير بعملية عسكرية في أوكرانيا. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وفي 19 أبريل/نيسان المنصرم، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/سلطات-محلية-منطقة-خيرسون-المحررة-في-أوكرانيا-تسعى-إلى-الانضمام-للاتحاد-الروسي-1061936694.html
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أخبار أوكرانيا

زيلينسكي يقول إنه مستعد للجلوس مع الرئيس الروسي لمناقشة القضايا الصعبة

02:05 GMT 07.05.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKYفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY
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قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم الجمعة، إنه مستعد للجلوس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة القضايا الصعبة.
ونقلت قناة العربية عن مكتب زيلنيسكي قوله إن الأولوية تتمثل بانسحاب القوات الروسية إلى حدود 23 فبراير/شباط.
وأضاف مكتب زيلينسكي أن القرم ودونيتسك ولوغانسك قضايا يجب حلها في المباحثات.
يذكر أن روسيا بدأت في 24 شباط/فبراير بعملية عسكرية في أوكرانيا. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
قوات الهندسة العسكرية التابعين لمنطقة جنوب روسيا يرممون البنى التحتية في منطقة خيرسون، أوكرانيا أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
سلطات محلية: منطقة خيرسون المحررة في أوكرانيا تسعى إلى الانضمام للاتحاد الروسي
00:29 GMT
وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وفي 19 أبريل/نيسان المنصرم، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
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