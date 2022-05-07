https://arabic.sputniknews.com/20220507/سطو-مسلح-على-محل-مجوهرات-شهير-في-باريس-فيديو-1061941982.html
سطو مسلح على محل مجوهرات شهير في باريس... فيديو
سطو مسلح على محل مجوهرات شهير في باريس... فيديو
تداولت وسائل إعلام مقطع فيديو قصير يظهر لحظة فرار مسلحين بعد أن نفذا عملية سطو مسلح على محل مجوهرات في العاصمة الفرنسية باريس. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T09:18+0000
2022-05-07T09:18+0000
2022-05-07T09:18+0000
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ويظهر الفيديو أحد اللصوص فوق دراجة نارية يقف أمام محل المجوهرات في انتظار زميله الذي ينفذ العملية، حتى يلوذا بالفرار بعد إتمام المهمة.لم يمض وقت طويل حتى ظهر اللص الآخر يجري خارجا من محل المجوهرات حاملا المسروقات ليركب الدراجة خلف زميله ويلوذا بالفرار، ويلاحظ أن أحد اللصين كان يحمل بندقية من طراز AK-47.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
سطو مسلح على محل مجوهرات شهير في باريس... فيديو
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تداولت وسائل إعلام مقطع فيديو قصير يظهر لحظة فرار مسلحين بعد أن نفذا عملية سطو مسلح على محل مجوهرات في العاصمة الفرنسية باريس.
ويظهر الفيديو أحد اللصوص فوق دراجة نارية يقف أمام محل المجوهرات في انتظار زميله الذي ينفذ العملية، حتى يلوذا بالفرار بعد إتمام المهمة.
لم يمض وقت طويل حتى ظهر اللص الآخر يجري خارجا من محل المجوهرات حاملا المسروقات ليركب الدراجة خلف زميله ويلوذا بالفرار، ويلاحظ أن أحد اللصين كان يحمل بندقية من طراز AK-47.