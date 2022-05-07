عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220507/سطو-مسلح-على-محل-مجوهرات-شهير-في-باريس-فيديو-1061941982.html
سطو مسلح على محل مجوهرات شهير في باريس... فيديو
سطو مسلح على محل مجوهرات شهير في باريس... فيديو
تداولت وسائل إعلام مقطع فيديو قصير يظهر لحظة فرار مسلحين بعد أن نفذا عملية سطو مسلح على محل مجوهرات في العاصمة الفرنسية باريس. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T09:18+0000
2022-05-07T09:18+0000
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103521/67/1035216774_0:146:1921:1226_1920x0_80_0_0_7835ecc7a4d59abd652445fa7ebd1978.jpg
ويظهر الفيديو أحد اللصوص فوق دراجة نارية يقف أمام محل المجوهرات في انتظار زميله الذي ينفذ العملية، حتى يلوذا بالفرار بعد إتمام المهمة.لم يمض وقت طويل حتى ظهر اللص الآخر يجري خارجا من محل المجوهرات حاملا المسروقات ليركب الدراجة خلف زميله ويلوذا بالفرار، ويلاحظ أن أحد اللصين كان يحمل بندقية من طراز AK-47.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103521/67/1035216774_96:0:1803:1280_1920x0_80_0_0_a7be4c9a510247c15131383d744a6f68.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو

سطو مسلح على محل مجوهرات شهير في باريس... فيديو

09:18 GMT 07.05.2022
CC0 / pixabay / LeoFraسطو مسلح
سطو مسلح - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
CC0 / pixabay / LeoFra
تابعنا عبرTelegram
تداولت وسائل إعلام مقطع فيديو قصير يظهر لحظة فرار مسلحين بعد أن نفذا عملية سطو مسلح على محل مجوهرات في العاصمة الفرنسية باريس.
ويظهر الفيديو أحد اللصوص فوق دراجة نارية يقف أمام محل المجوهرات في انتظار زميله الذي ينفذ العملية، حتى يلوذا بالفرار بعد إتمام المهمة.
لم يمض وقت طويل حتى ظهر اللص الآخر يجري خارجا من محل المجوهرات حاملا المسروقات ليركب الدراجة خلف زميله ويلوذا بالفرار، ويلاحظ أن أحد اللصين كان يحمل بندقية من طراز AK-47.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Инженерная машина разграждения ИМР-2 на дороге в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала