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https://arabic.sputniknews.com/20220507/سفير-أوكرانيا-في-ألمانيا-يصف-حظر-رفع-علم-دولته-في-التجمعات-بأنه-صفعة-على-الوجه-1061951731.html
سفير أوكرانيا في ألمانيا يصف حظر رفع علم دولته في التجمعات بأنه صفعة على الوجه
سفير أوكرانيا في ألمانيا يصف حظر رفع علم دولته في التجمعات بأنه صفعة على الوجه
وصف السفير الأوكراني لدى ألمانيا أندريه ميلنيك، الحظر الذي أعلنته السلطات الألمانية على عرض العلم الأوكراني في مسيرات يومي 8 و 9 مايو/أيار في برلين بأنه "صفعة... 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T13:13+0000
2022-05-07T13:13+0000
العالم
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ونقلت قناة "فوكس نيوز" عن ميلنيك، قوله: "لقد صدمنا حظر شرطة برلين على رفع علم أوكرانيا خلال أحداث 8 و9 مايو". وأضاف: "هذه صفعة على الوجه لأوكرانيا وجميع الأوكرانيين".وأوضح الجانب الألماني أن القيود المفروضة على استخدام الرموز لن تنطبق على الدبلوماسيين وأعضاء الوفود الرسمية والمحاربين القدامى.
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سفير أوكرانيا في ألمانيا يصف حظر رفع علم دولته في التجمعات بأنه صفعة على الوجه

13:13 GMT 07.05.2022
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علم روسيا وعلم أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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وصف السفير الأوكراني لدى ألمانيا أندريه ميلنيك، الحظر الذي أعلنته السلطات الألمانية على عرض العلم الأوكراني في مسيرات يومي 8 و 9 مايو/أيار في برلين بأنه "صفعة في وجه أوكرانيا". في وقت سابق، أوضحت شرطة برلين قرارها بالحد من استخدام العلمين الأوكراني والروسي في الأحداث المخصصة ليوم النصر لتقليل مخاطر الاستفزازات.
ونقلت قناة "فوكس نيوز" عن ميلنيك، قوله: "لقد صدمنا حظر شرطة برلين على رفع علم أوكرانيا خلال أحداث 8 و9 مايو". وأضاف: "هذه صفعة على الوجه لأوكرانيا وجميع الأوكرانيين".
وأوضح الجانب الألماني أن القيود المفروضة على استخدام الرموز لن تنطبق على الدبلوماسيين وأعضاء الوفود الرسمية والمحاربين القدامى.
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