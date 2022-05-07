https://arabic.sputniknews.com/20220507/سلطات-محلية-منطقة-خيرسون-المحررة-في-أوكرانيا-تسعى-إلى-الانضمام-للاتحاد-الروسي-1061936694.html
سلطات محلية: منطقة خيرسون المحررة في أوكرانيا تسعى إلى الانضمام للاتحاد الروسي
سلطات محلية: منطقة خيرسون المحررة في أوكرانيا تسعى إلى الانضمام للاتحاد الروسي
قال نائب رئيس الإدارة المدنية والعسكرية في منطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، إن المنطقة التي تم تحريرها من قبل الجيش الروسي خلال عملية موسكو الخاصة في أوكرانيا،... 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T00:29+0000
2022-05-07T00:29+0000
2022-05-07T01:01+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار روسيا اليوم
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وقال ستريموسوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "نعتزم العيش كجزء من الاتحاد الروسي وسنكون قريبين من شبه جزيرة القرم من حيث وتيرة التنمية".وأشار إلى أن سلطات المنطقة ستكون مستعدة للتعامل مع مسألة ضم المنطقة إلى روسيا إذا دعت الضرورة.وتابع ستريموسوف، إذا لزم الأمر، فنحن مستعدون للتعامل، لكننا بالفعل نتعاون بشكل كامل ونشعر بأننا نسيج واحد مع مناطق روسيا الأخرى.كان نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمقاطعة خيرسون، قال في وقت سابق، إن احتمال عودة المقاطعة تحت سيطرة أوكرانيا أمر مستبعد إطلاقاً.يذكر أن روسيا بدأت في 24 شباط/فبراير بعملية عسكرية في أوكرانيا. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وفي 19 أبريل/نيسان المنصرم، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
https://arabic.sputniknews.com/20220506/رئيس-حزب-روسيا-الموحدة-يعتبر-أن-سكان-خيرسون-سيحددون-وضعها-1061921894.html
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أخبار روسيا اليوم
سلطات محلية: منطقة خيرسون المحررة في أوكرانيا تسعى إلى الانضمام للاتحاد الروسي
00:29 GMT 07.05.2022 (تم التحديث: 01:01 GMT 07.05.2022) تابعنا عبر
قال نائب رئيس الإدارة المدنية والعسكرية في منطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، إن المنطقة التي تم تحريرها من قبل الجيش الروسي خلال عملية موسكو الخاصة في أوكرانيا، تسعى إلى أن تصبح جزءا من الاتحاد الروسي.
وقال ستريموسوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "نعتزم العيش كجزء من الاتحاد الروسي
وسنكون قريبين من شبه جزيرة القرم من حيث وتيرة التنمية".
وأضاف، "ستسعى المنطقة إلى أن تصبح أحد رعايا الاتحاد الروسي. لم يجبرنا أحد على فعل أي شيء. ومع ذلك، يجب أن تعود الأراضي الروسية الأصلية إلى مسارها التاريخي للثقافة والقيم".
وأشار إلى أن سلطات المنطقة ستكون مستعدة للتعامل مع مسألة ضم المنطقة إلى روسيا إذا دعت الضرورة.
وتابع ستريموسوف، إذا لزم الأمر، فنحن مستعدون للتعامل، لكننا بالفعل نتعاون بشكل كامل ونشعر بأننا نسيج واحد مع مناطق روسيا الأخرى.
كان نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمقاطعة خيرسون، قال في وقت سابق، إن احتمال عودة المقاطعة تحت سيطرة أوكرانيا أمر مستبعد إطلاقاً.
يذكر أن روسيا بدأت في 24 شباط/فبراير بعملية عسكرية في أوكرانيا. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وفي 19 أبريل/نيسان المنصرم، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.