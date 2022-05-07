https://arabic.sputniknews.com/20220507/سوريا-اعتداء-جوي-يستهدف-مدينة-دير-الزور-1061941531.html
طائرات أمريكية تشن عدوانا على محيط دير الزور شرقي سوريا
طائرات أمريكية تشن عدوانا على محيط دير الزور شرقي سوريا
دوت سلسلة انفجارات على الأطراف الشمالية لمدينة دير الزور شرقي سوريا سمعت أصداؤها بوضوح في أحياء المدينة. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T08:59+0000
2022-05-07T08:59+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور إن الانفجارات ناجمة عن اعتداء جوي يرجح أن طائرات ما يسمى (التحالف الدولي) اللاشرعي بقيادة الجيش الأمريكي، استهدفت المنطقة الواقعة بين (حويجة قاطع) و(الجسر المؤقت) الذي يربط بين ضفتي نهر الفرات شمالي مدينة دير الزور.ونفى المراسل وقوع أضرار في الجسر المؤقت بسبب هذا الاعتداء.وأكد مصدر أمني لـ "سبوتنيك" أن العدوان الجوي استهدف بعض المواقع بالقرب من منطقة الحويجة على الأطراف الشمالية لمدينة دير الزور، مؤكدا أن الفرق الهندسية والفنية تعكف على تقييم الأضرار تمهيدا لإعلانها.وافتتحت الحكومة السورية في 20 أبريل/نيسان الماضي، أول جسر مائي على نهر الفرات بريف دير الزور كانت قد دمرته الطائرات الأمريكية خلال الحرب ضمن سلسلة عمليات جوية ممنهجة استهدفت الجسور على نهر الفرات وقطعت أوصال محافظة ديرالزور، الأمر الذي قسمها إلى منطقتين هما (الشامية) و(الجزيرة).وقال رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس خلال افتتاحه الجسر المائي الواصل بين دير الزور والبلدات السبعة التي تسيطر عليها الحكومة السورية في الريف الشمالي شرق الفرات، أن أعمال بناء الجسر تمت كوادر حكومية وطنية.وأضاف عرنوس: "سنعيد تأهيل الجسور التي دمرتها قوات الاحتلال الأمريكي عن عمد، وبفعل صمود الشعب سنعبر إلى الطرف الآخر ونحرر كل شبر من الأراضي السورية خلال الفترة القادمة.وكان عدد الجسور في دير الزور قبل الحرب 26 جسرا، منها 14 جسرًا على نهر الفرات و12 جسرا على الوديان السيلية المرتبطة بالنهر.
https://arabic.sputniknews.com/20220422/مسلحون-موالون-للجيش-الأمريكي-يواصلون-حصارهم-مدينتين-شرقي-سوريا-للأسبوع-الثاني-1061492880.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
طائرات أمريكية تشن عدوانا على محيط دير الزور شرقي سوريا
08:59 GMT 07.05.2022 (تم التحديث: 10:02 GMT 07.05.2022) تابعنا عبر
دوت سلسلة انفجارات على الأطراف الشمالية لمدينة دير الزور شرقي سوريا سمعت أصداؤها بوضوح في أحياء المدينة.
وقال مراسل "سبوتنيك
" في دير الزور إن الانفجارات ناجمة عن اعتداء جوي يرجح أن طائرات ما يسمى (التحالف الدولي) اللاشرعي بقيادة الجيش الأمريكي، استهدفت المنطقة الواقعة بين (حويجة قاطع) و(الجسر المؤقت) الذي يربط بين ضفتي نهر الفرات شمالي مدينة دير الزور.
ونفى المراسل وقوع أضرار في الجسر المؤقت بسبب هذا الاعتداء.
وأكد مصدر أمني لـ "سبوتنيك
" أن العدوان الجوي استهدف بعض المواقع بالقرب من منطقة الحويجة على الأطراف الشمالية لمدينة دير الزور، مؤكدا أن الفرق الهندسية والفنية تعكف على تقييم الأضرار تمهيدا لإعلانها.
وافتتحت الحكومة السورية في 20 أبريل/نيسان الماضي، أول جسر مائي على نهر الفرات بريف دير الزور كانت قد دمرته الطائرات الأمريكية خلال الحرب ضمن سلسلة عمليات جوية ممنهجة استهدفت الجسور على نهر الفرات وقطعت أوصال محافظة ديرالزور، الأمر الذي قسمها إلى منطقتين هما (الشامية) و(الجزيرة).
وقال رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس خلال افتتاحه الجسر المائي الواصل بين دير الزور والبلدات السبعة التي تسيطر عليها الحكومة السورية في الريف الشمالي شرق الفرات، أن أعمال بناء الجسر تمت كوادر حكومية وطنية.
وأضاف عرنوس: "سنعيد تأهيل الجسور التي دمرتها قوات الاحتلال الأمريكي عن عمد، وبفعل صمود الشعب سنعبر إلى الطرف الآخر ونحرر كل شبر من الأراضي السورية خلال الفترة القادمة.
وكان عدد الجسور في دير الزور قبل الحرب 26 جسرا، منها 14 جسرًا على نهر الفرات و12 جسرا على الوديان السيلية المرتبطة بالنهر.