عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220507/سوريا-اعتداء-جوي-يستهدف-مدينة-دير-الزور-1061941531.html
طائرات أمريكية تشن عدوانا على محيط دير الزور شرقي سوريا
طائرات أمريكية تشن عدوانا على محيط دير الزور شرقي سوريا
دوت سلسلة انفجارات على الأطراف الشمالية لمدينة دير الزور شرقي سوريا سمعت أصداؤها بوضوح في أحياء المدينة. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T08:59+0000
2022-05-07T10:02+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/07/1061943423_0:116:1037:699_1920x0_80_0_0_2485e90eb1ea96f5ee8bbe865855c6b9.jpg
وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور إن الانفجارات ناجمة عن اعتداء جوي يرجح أن طائرات ما يسمى (التحالف الدولي) اللاشرعي بقيادة الجيش الأمريكي، استهدفت المنطقة الواقعة بين (حويجة قاطع) و(الجسر المؤقت) الذي يربط بين ضفتي نهر الفرات شمالي مدينة دير الزور.ونفى المراسل وقوع أضرار في الجسر المؤقت بسبب هذا الاعتداء.وأكد مصدر أمني لـ "سبوتنيك" أن العدوان الجوي استهدف بعض المواقع بالقرب من منطقة الحويجة على الأطراف الشمالية لمدينة دير الزور، مؤكدا أن الفرق الهندسية والفنية تعكف على تقييم الأضرار تمهيدا لإعلانها.وافتتحت الحكومة السورية في 20 أبريل/نيسان الماضي، أول جسر مائي على نهر الفرات بريف دير الزور كانت قد دمرته الطائرات الأمريكية خلال الحرب ضمن سلسلة عمليات جوية ممنهجة استهدفت الجسور على نهر الفرات وقطعت أوصال محافظة ديرالزور، الأمر الذي قسمها إلى منطقتين هما (الشامية) و(الجزيرة).وقال رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس خلال افتتاحه الجسر المائي الواصل بين دير الزور والبلدات السبعة التي تسيطر عليها الحكومة السورية في الريف الشمالي شرق الفرات، أن أعمال بناء الجسر تمت كوادر حكومية وطنية.وأضاف عرنوس: "سنعيد تأهيل الجسور التي دمرتها قوات الاحتلال الأمريكي عن عمد، وبفعل صمود الشعب سنعبر إلى الطرف الآخر ونحرر كل شبر من الأراضي السورية خلال الفترة القادمة.وكان عدد الجسور في دير الزور قبل الحرب 26 جسرا، منها 14 جسرًا على نهر الفرات و12 جسرا على الوديان السيلية المرتبطة بالنهر.
https://arabic.sputniknews.com/20220422/مسلحون-موالون-للجيش-الأمريكي-يواصلون-حصارهم-مدينتين-شرقي-سوريا-للأسبوع-الثاني-1061492880.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/07/1061943423_105:0:1037:699_1920x0_80_0_0_557b30087e05a916b60a566ea4803325.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

طائرات أمريكية تشن عدوانا على محيط دير الزور شرقي سوريا

08:59 GMT 07.05.2022 (تم التحديث: 10:02 GMT 07.05.2022)
© Sputnikطائرات أمريكية تشن عدوانا على محيط دير الزور شرقي سوريا
طائرات أمريكية تشن عدوانا على محيط دير الزور شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
دوت سلسلة انفجارات على الأطراف الشمالية لمدينة دير الزور شرقي سوريا سمعت أصداؤها بوضوح في أحياء المدينة.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور إن الانفجارات ناجمة عن اعتداء جوي يرجح أن طائرات ما يسمى (التحالف الدولي) اللاشرعي بقيادة الجيش الأمريكي، استهدفت المنطقة الواقعة بين (حويجة قاطع) و(الجسر المؤقت) الذي يربط بين ضفتي نهر الفرات شمالي مدينة دير الزور.
ونفى المراسل وقوع أضرار في الجسر المؤقت بسبب هذا الاعتداء.
وأكد مصدر أمني لـ "سبوتنيك" أن العدوان الجوي استهدف بعض المواقع بالقرب من منطقة الحويجة على الأطراف الشمالية لمدينة دير الزور، مؤكدا أن الفرق الهندسية والفنية تعكف على تقييم الأضرار تمهيدا لإعلانها.
مسلحون موالون للجيش الأمريكي يواصلون حصارهم مدينتين شرقي سوريا للأسبوع الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
مسلحون موالون للجيش الأمريكي يواصلون حصارهم مدينتين شرقي سوريا للأسبوع الثاني
22 أبريل, 13:32 GMT
وافتتحت الحكومة السورية في 20 أبريل/نيسان الماضي، أول جسر مائي على نهر الفرات بريف دير الزور كانت قد دمرته الطائرات الأمريكية خلال الحرب ضمن سلسلة عمليات جوية ممنهجة استهدفت الجسور على نهر الفرات وقطعت أوصال محافظة ديرالزور، الأمر الذي قسمها إلى منطقتين هما (الشامية) و(الجزيرة).
وقال رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس خلال افتتاحه الجسر المائي الواصل بين دير الزور والبلدات السبعة التي تسيطر عليها الحكومة السورية في الريف الشمالي شرق الفرات، أن أعمال بناء الجسر تمت كوادر حكومية وطنية.
وأضاف عرنوس: "سنعيد تأهيل الجسور التي دمرتها قوات الاحتلال الأمريكي عن عمد، وبفعل صمود الشعب سنعبر إلى الطرف الآخر ونحرر كل شبر من الأراضي السورية خلال الفترة القادمة.
وكان عدد الجسور في دير الزور قبل الحرب 26 جسرا، منها 14 جسرًا على نهر الفرات و12 جسرا على الوديان السيلية المرتبطة بالنهر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Инженерная машина разграждения ИМР-2 на дороге в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала