https://arabic.sputniknews.com/20220507/شركة-بلجيكية-تطور-روبوت-استطلاع-صغير-يمكنه-النجاة-من-حادث-سيارة-1061937920.html
شركة بلجيكية تطور روبوت استطلاع صغير يمكنه "النجاة" من حادث سيارة
شركة بلجيكية تطور روبوت استطلاع صغير يمكنه "النجاة" من حادث سيارة
كشفت شركة Sky-Hero البلجيكية عن روبوتها المصغر SIGYN، المصمم لمساعدة القوات العسكرية وقوات الشرطة في المراقبة بالفيديو في المواقف التي تهدد الحياة، حسب Popular... 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T05:53+0000
2022-05-07T05:53+0000
2022-05-07T06:00+0000
علوم
رصد عسكري
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بطريقة تشبه إلقاء قنبلة يدوية، يقوم جندي بإلقاء الروبوت الذي يبلغ طوله نحو 20 سم في المكان المفترض للمراقبة بالفيديو. يهبط الروبوت، وجميع عجلاته الأربع الكبيرة تخفف الصدمة، وعلى الفور تبدأ "الآلة الصغيرة" (الروبوت) في التدحرج، و هي قادرة على الاستطلاع من أسفل المركبات قبل وصول الجنود إلى هناك.يمكن لهذا الجهاز الآلي الذي يتم إلقاؤه في المكان الصحيح أن يوجه الكاميرا إلى الأشخاص البعيدين عنه، أو إلى أولئك الذين قد يكون من الخطر مشاهدتهم عن قرب.بالنسبة إلى "التطهير" العسكري لمبنى ما، أو محاولة الشرطة فعل الشيء نفسه، فإن القدرة على استكشاف الموقع أولاً باستخدام روبوت يمكن أن توفر معلومات مهمة وميزة في تجنب المخاطرة بحياة أي شخص يرتدي الزي العسكري.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم, رصد عسكري
شركة بلجيكية تطور روبوت استطلاع صغير يمكنه "النجاة" من حادث سيارة
05:53 GMT 07.05.2022 (تم التحديث: 06:00 GMT 07.05.2022) تابعنا عبر
كشفت شركة Sky-Hero البلجيكية عن روبوتها المصغر SIGYN، المصمم لمساعدة القوات العسكرية وقوات الشرطة في المراقبة بالفيديو في المواقف التي تهدد الحياة، حسب Popular Science (PopSci).
بطريقة تشبه إلقاء قنبلة يدوية، يقوم جندي بإلقاء الروبوت الذي يبلغ طوله نحو 20 سم في المكان المفترض للمراقبة بالفيديو. يهبط الروبوت، وجميع عجلاته الأربع الكبيرة تخفف الصدمة، وعلى الفور تبدأ "الآلة الصغيرة" (الروبوت) في التدحرج، و هي قادرة على الاستطلاع من أسفل المركبات قبل وصول الجنود إلى هناك.
هذه هي الطريقة التي يمكن أن يعمل بها نظام SIGYN Mk1 Recon System، وهو روبوت قابل للرمي تم اقتراحه لتجهيز القوات العسكرية وقوات الشرطة وأعلنت عنه شركة التصنيع البلجيكية Sky-Hero.
يمكن لهذا الجهاز الآلي الذي يتم إلقاؤه في المكان الصحيح أن يوجه الكاميرا إلى الأشخاص البعيدين عنه، أو إلى أولئك الذين قد يكون من الخطر مشاهدتهم عن قرب.
بالنسبة إلى "التطهير" العسكري لمبنى ما، أو محاولة الشرطة فعل الشيء نفسه، فإن القدرة على استكشاف الموقع أولاً باستخدام روبوت يمكن أن توفر معلومات مهمة وميزة في تجنب المخاطرة بحياة أي شخص يرتدي الزي العسكري.