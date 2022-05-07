https://arabic.sputniknews.com/20220507/صلاح-في-تصريحات-جديدة-ريال-مدريد-لديه-خبرة-أكبر-بدوري-الأبطال-لكن-نحن-أفضل-فريق-في-العالم-1061952769.html

صلاح في تصريحات جديدة: ريال مدريد لديه خبرة أكبر بدوري الأبطال لكن نحن أفضل فريق في العالم

صلاح في تصريحات جديدة: ريال مدريد لديه خبرة أكبر بدوري الأبطال لكن نحن أفضل فريق في العالم

أكد المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، أنه "ليس مهتما برأي معسكر ريال مدريد عن تصريحاته الأخيرة بشأن الانتقام من الفريق الملكي، بعد خسارة نهائي دوري... 07.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-07T13:38+0000

2022-05-07T13:38+0000

2022-05-07T13:38+0000

ليفربول

أخبار دوري أبطال أوروبا

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وقال صلاح، في تصريحات صحفية: "أنا لا آمل بأن نفوز على ريال مدريد، أنا مؤمن بأننا سنفعل ذلك"، مضيفا: "ريال مدريد لديه خبرة أكبر بدوري الأبطال لكن نحن أفضل فريق بالعالم".وتابع حديثه: "كلامي واضح وقلت بالسابق، أردت مواجهة مدريد بالنهائي لأن آخر مرة خسر فريقي، هذا وقت الانتقام وهذه المرة سنفوز عليهم".وكان كارلوس كاسيميرو نجم وسط ريال مدريد، علّق على تصريحات محمد صلاح نجم فريق ليفربول، التي تمنى فيها مواجهة الملكي في نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.وقال كاسيميرو في تصريحات تلفزيونية عقب الفوز على مانشستر سيتي والوصول لنهائي البطولة: "محمد صلاح يريد مواجهتنا؟ يمكن للجميع أن يختار ما يريد".وأضاف: "ربما يرغب في ذلك بسبب إصابته السابقة أمامنا في نهائي 2018"، متابعا: "إنه نهائي جديد وتاريخ آخر علينا كتابته أمام خصم نحترمه ونعلم أنه سيكون صعبا".وكان صلاح قد صرح قبل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في إياب نصف النهائي، بأنه يريد مواجهة ريال مدريد في النهائي.وبعد تأهل ريال مدريد، نشر النجم المصري تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر"، قال فيها باللغة الإنجليزية: "هناك حساب نرغب في تصفيته".يذكر أن محمد صلاح تعرض لإصابة قوية في الكتف في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، الذي فاز به ريال مدريد (3-1)، وذلك بعد التحام قوي من سيرخيو راموس قائد الفريق الملكي وقتها.ومن المقرر أن يلتقي ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022 يوم 28 مايو/أيار الجاري في العاصمة الفرنسية باريس.

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ليفربول, أخبار دوري أبطال أوروبا