https://arabic.sputniknews.com/20220507/صواريخ-ميلان-الأوروبية-تصبح-غنيمة-حرب-للروس-صور-1061947834.html
صواريخ "ميلان" الأوروبية تصبح غنيمة حرب للروس... صور
صواريخ "ميلان" الأوروبية تصبح غنيمة حرب للروس... صور
تواصل القوات الخاصة الروسية الاستيلاء على الغنائم الأجنبية التي يقدمها الناتو لأوكرانيا من أجل قصف البلدات في دونباس. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T11:40+0000
2022-05-07T11:40+0000
2022-05-07T11:40+0000
العالم
رصد عسكري
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آخر هذه الغنائم كانت الإصدار الأخير من صواريخ "ميلان" "Milan 2T" المضادة للدبابات الفرنسية-الألمانية الصنع.بدأ العمل بصواريخ "ميلان" عام 1972. ويحتوي المجمع على مدافع إطلاق للصواريخ. بالإضافة لوحدة إلكترونية ولوحة تحكم.في وقت سابق، سيطرت القوات الروسية خلال عمليتها الخاصة على نظام الصواريخ المضادة للطائرات FIM-92 Stinger الأمريكي، وقاذفات قنابل محمولة سويدية الصنع At-4، وأنظمة بريطانية مضادة للدبابات من طراز NLAW.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رصد عسكري
صواريخ "ميلان" الأوروبية تصبح غنيمة حرب للروس... صور
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تواصل القوات الخاصة الروسية الاستيلاء على الغنائم الأجنبية التي يقدمها الناتو لأوكرانيا من أجل قصف البلدات في دونباس.
آخر هذه الغنائم كانت الإصدار الأخير من صواريخ "ميلان" "Milan 2T" المضادة للدبابات الفرنسية-الألمانية الصنع.
بدأ العمل بصواريخ "ميلان" عام 1972. ويحتوي المجمع على مدافع إطلاق للصواريخ. بالإضافة لوحدة إلكترونية ولوحة تحكم.
في وقت سابق، سيطرت القوات الروسية خلال عمليتها الخاصة على نظام الصواريخ المضادة للطائرات FIM-92 Stinger الأمريكي، وقاذفات قنابل محمولة سويدية الصنع At-4، وأنظمة بريطانية مضادة للدبابات من طراز NLAW.