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https://arabic.sputniknews.com/20220507/صواريخ-ميلان-الأوروبية-تصبح-غنيمة-حرب-للروس-صور-1061947834.html
صواريخ "ميلان" الأوروبية تصبح غنيمة حرب للروس... صور
صواريخ "ميلان" الأوروبية تصبح غنيمة حرب للروس... صور
تواصل القوات الخاصة الروسية الاستيلاء على الغنائم الأجنبية التي يقدمها الناتو لأوكرانيا من أجل قصف البلدات في دونباس. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
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العالم
رصد عسكري
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آخر هذه الغنائم كانت الإصدار الأخير من صواريخ "ميلان" "Milan 2T" المضادة للدبابات الفرنسية-الألمانية الصنع.بدأ العمل بصواريخ "ميلان" عام 1972. ويحتوي المجمع على مدافع إطلاق للصواريخ. بالإضافة لوحدة إلكترونية ولوحة تحكم.في وقت سابق، سيطرت القوات الروسية خلال عمليتها الخاصة على نظام الصواريخ المضادة للطائرات FIM-92 Stinger الأمريكي، وقاذفات قنابل محمولة سويدية الصنع At-4، وأنظمة بريطانية مضادة للدبابات من طراز NLAW.
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العالم, رصد عسكري

صواريخ "ميلان" الأوروبية تصبح غنيمة حرب للروس... صور

11:40 GMT 07.05.2022
© Sputnik . РИА Новости / الذهاب إلى بنك الصورآليات عسكرية أوكرانية مدمرة في مقاطعة خيرسون
آليات عسكرية أوكرانية مدمرة في مقاطعة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
© Sputnik . РИА Новости
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تواصل القوات الخاصة الروسية الاستيلاء على الغنائم الأجنبية التي يقدمها الناتو لأوكرانيا من أجل قصف البلدات في دونباس.
آخر هذه الغنائم كانت الإصدار الأخير من صواريخ "ميلان" "Milan 2T" المضادة للدبابات الفرنسية-الألمانية الصنع.
بدأ العمل بصواريخ "ميلان" عام 1972. ويحتوي المجمع على مدافع إطلاق للصواريخ. بالإضافة لوحدة إلكترونية ولوحة تحكم.
في وقت سابق، سيطرت القوات الروسية خلال عمليتها الخاصة على نظام الصواريخ المضادة للطائرات FIM-92 Stinger الأمريكي، وقاذفات قنابل محمولة سويدية الصنع At-4، وأنظمة بريطانية مضادة للدبابات من طراز NLAW.
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