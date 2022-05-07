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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/ضاحي-خلفان-من-يريد-تهميش-روسيا-على-الساحة-الدولية-مخطئ-لماذا-هذه-الغطرسة-الأمريكية-1061942551.html
ضاحي خلفان: من يريد تهميش روسيا على الساحة الدولية مخطئ.. لماذا هذه الغطرسة الأمريكية
ضاحي خلفان: من يريد تهميش روسيا على الساحة الدولية مخطئ.. لماذا هذه الغطرسة الأمريكية
أكد نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، أن من يريد تهميش روسيا على الساحة الدولية ‏مخطئ، منددا بما أسماه "الغطرسة الأمريكية" إزاء روسيا والصين. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T09:34+0000
2022-05-07T09:34+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
العالم العربي
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وقال في سلسلة تغريدات له على "تويتر"، أمس الجمعة، إنه "ليس من مصلحة العالم أن تكون هناك قوة عظمى وحيدة على الأرض تتحكم في مصيره، تعدد القوى.. يجعل الاستقرار العالمي أقوى".وتابع: "عندما تشتعل الحرب في أي مكان ليس من الحكمة المساعدة في المزيد من إشعالها، ولكن الحكمة إطفاء لهيبها".كما قارن الفريق ضاحي خلفان بين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والحرب الأمريكية على العراق، متسائلا: "ما معنى أن تكونوا بهذه الحدة ضد روسيا لأنها في حرب مع أوكرانيا ولم تكونوا كذلك عندما كانت أمريكا في حرب ضد العراق؟".وتابع: "عراقيون طلبوا مساعدة أمريكا لإنقاذهم من صدام حسين، فتدخلت أمريكا وكانت النتيجة الملايين من القتلى والمشردين والمهاجرين من العراق.. ولم تنفذ عقوبة واحدة من الغرب على أمريكا.. التي كانت حجتها الأخيرة أن العراق يهدد أمن أمريكا القومي".وسأل مستنكرا: "لماذا لم تفرض عقوبة على أمريكا لحربها على العراق أيها الغرب.. هل الجنس العربي جنس غير آدمي؟".وأشار ضاحي خلفان إلى أن "الأزمة الأوكرانية الروسية فضحت كل منظمات حقوق الإنسان، فالممارسات التي اتخذت ضد المواطنين الروس في دول تدعي الحضارة والرقي والتقدم ممارسات قرقوشية".وشدد على أن "من يريد لروسيا أن تحترمه يحترم روسيا، ومن يريد أن يحترمه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فليحترم بوتين، لا تطالب أن يكون الاحترام من طرف واحد هذا ما يفعله البعض"، مؤكدا أن "لأمة الروسية أمة عظيمة يا من لا يقرأ التاريخ"، بحسب قوله.وواصل: "عمري يناهز الـ70 عاما.. كنت خلالها أرى الغرب مثالا يحتذى.. أما اليوم فقد كفرت بهذه الفكرة".وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم. وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم العربي

ضاحي خلفان: من يريد تهميش روسيا على الساحة الدولية مخطئ.. لماذا هذه الغطرسة الأمريكية

09:34 GMT 07.05.2022
© AFP 2022 / MARWAN NAAMANIضاحي خلفان تميم
ضاحي خلفان تميم - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
ضاحي خلفان تميم
© AFP 2022 / MARWAN NAAMANI
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أكد نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، أن من يريد تهميش روسيا على الساحة الدولية ‏مخطئ، منددا بما أسماه "الغطرسة الأمريكية" إزاء روسيا والصين.
وقال في سلسلة تغريدات له على "تويتر"، أمس الجمعة، إنه "ليس من مصلحة العالم أن تكون هناك قوة عظمى وحيدة على الأرض تتحكم في مصيره، تعدد القوى.. يجعل الاستقرار العالمي أقوى".
وتابع: "عندما تشتعل الحرب في أي مكان ليس من الحكمة المساعدة في المزيد من إشعالها، ولكن الحكمة إطفاء لهيبها".
كما قارن الفريق ضاحي خلفان بين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والحرب الأمريكية على العراق، متسائلا: "ما معنى أن تكونوا بهذه الحدة ضد روسيا لأنها في حرب مع أوكرانيا ولم تكونوا كذلك عندما كانت أمريكا في حرب ضد العراق؟".
وتابع: "عراقيون طلبوا مساعدة أمريكا لإنقاذهم من صدام حسين، فتدخلت أمريكا وكانت النتيجة الملايين من القتلى والمشردين والمهاجرين من العراق.. ولم تنفذ عقوبة واحدة من الغرب على أمريكا.. التي كانت حجتها الأخيرة أن العراق يهدد أمن أمريكا القومي".
وسأل مستنكرا: "لماذا لم تفرض عقوبة على أمريكا لحربها على العراق أيها الغرب.. هل الجنس العربي جنس غير آدمي؟".
وأشار ضاحي خلفان إلى أن "الأزمة الأوكرانية الروسية فضحت كل منظمات حقوق الإنسان، فالممارسات التي اتخذت ضد المواطنين الروس في دول تدعي الحضارة والرقي والتقدم ممارسات قرقوشية".

وقال ضاحي خلفان في تغريدة أخرى: "كم من رئيس أمريكي الحقيقة رأيته أول ما يقف مخاطبا العالم بعد فوزه في الانتخابات يتهجم على روسيا والصين، لكنني لم أسمع رئيسا صينيا أو روسيا بعد انتخابه يتهجم على أمريكا، فلماذا هذه الغطرسة الأمريكية يا ترى؟ أنا قليل المعرفة بالسياسة".

وشدد على أن "من يريد لروسيا أن تحترمه يحترم روسيا، ومن يريد أن يحترمه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فليحترم بوتين، لا تطالب أن يكون الاحترام من طرف واحد هذا ما يفعله البعض"، مؤكدا أن "لأمة الروسية أمة عظيمة يا من لا يقرأ التاريخ"، بحسب قوله.
وواصل: "عمري يناهز الـ70 عاما.. كنت خلالها أرى الغرب مثالا يحتذى.. أما اليوم فقد كفرت بهذه الفكرة".
وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
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