https://arabic.sputniknews.com/20220507/طبيبة-قلب-روسية-تتحدث-عن-إمكانية-التعرض-لنوبة-قلبية-رغم-وجود-ضغط-طبيعي-للدم-1061955577.html
طبيبة قلب روسية تتحدث عن إمكانية التعرض لنوبة قلبية رغم وجود ضغط طبيعي للدم
طبيبة قلب روسية تتحدث عن إمكانية التعرض لنوبة قلبية رغم وجود ضغط طبيعي للدم
أشارت طبيبة روسية إلى إمكانية حدوث نوبة قلبية رغم وجود ضغط طبيعي للدم. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T14:56+0000
2022-05-07T14:56+0000
2022-05-07T14:56+0000
الصحة
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وقالت طبيبة القلب الروسية آنا كورينيفيتش، إن النوبة القلبية ممكنة ليس فقط مع ارتفاع ضغط الدم، ولكن أيضا مع ضغط الدم الطبيعي.وأضافت أن أمراض القلب، بما في ذلك النوبات القلبية السيئة السمعة، يمكن أن تعتمد إلى حد كبير على الحالة النفسية والعاطفية للشخص. وتؤثر التغيرات السريعة التي تحدث في الحياة، فضلا عن وفرة المعلومات، على تراكم المشكلات العاطفية. وأوضحت قائلة: "بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم الوقت، تتراكم المشاكل العاطفية والصدمات، وتوقف الضغوط، والمهام التي لم يتم حلها كل هذا يؤدي في النهاية إلى أمراض جسدية"، بحسب ما نقل موقع medikforum. وللحفاظ على صحة القلب، توصي الطبيبة بتصفية الأخبار وتحديد كميتها، فضلا عن اتباع العادات الصحية المثبتة، كالحصول على قسط كاف من النوم والطعام الصحي، والتحرك وممارسة الرياضة كثيرا، وإجراء الفحوصات الطبية.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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الصحة
طبيبة قلب روسية تتحدث عن إمكانية التعرض لنوبة قلبية رغم وجود ضغط طبيعي للدم
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أشارت طبيبة روسية إلى إمكانية حدوث نوبة قلبية رغم وجود ضغط طبيعي للدم.
وقالت طبيبة القلب الروسية آنا كورينيفيتش، إن النوبة القلبية
ممكنة ليس فقط مع ارتفاع ضغط الدم، ولكن أيضا مع ضغط الدم الطبيعي.
وأضافت أن أمراض القلب، بما في ذلك النوبات القلبية السيئة السمعة، يمكن أن تعتمد إلى حد كبير على الحالة النفسية والعاطفية للشخص. وتؤثر التغيرات السريعة التي تحدث في الحياة، فضلا عن وفرة المعلومات، على تراكم المشكلات العاطفية.
ومثل هذه المشاكل تعرض بشكل خاص الأشخاص الذين يتفاعلون بشدة مع التغييرات المستمرة، وليس لديهم الوقت للتكيف.
وأوضحت قائلة: "بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم الوقت، تتراكم المشاكل العاطفية والصدمات، وتوقف الضغوط، والمهام التي لم يتم حلها كل هذا يؤدي في النهاية إلى أمراض جسدية"، بحسب ما نقل
موقع medikforum.
وللحفاظ على صحة القلب، توصي الطبيبة بتصفية الأخبار وتحديد كميتها، فضلا عن اتباع العادات الصحية المثبتة، كالحصول على قسط كاف من النوم والطعام الصحي، والتحرك وممارسة الرياضة كثيرا، وإجراء الفحوصات الطبية.