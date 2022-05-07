https://arabic.sputniknews.com/20220507/طيران-شراعي-بالأعلام-الروسية-والنصر-في-لبنان-تكريما-للانتصار-على-الفاشية-ودعما-للعملية-العسكرية-1061944594.html
طيران شراعي بالأعلام الروسية والنصر في لبنان تكريما للانتصار على الفاشية ودعما للعملية العسكرية
طيران شراعي بالأعلام الروسية والنصر في لبنان تكريما للانتصار على الفاشية ودعما للعملية العسكرية
نفذ عشرات المواطنين الروس المقيمين في لبنان إلى جانب عدد من اللبنانيين، قفزة شراعية جماعية، اليوم السبت 7 أيار/مايو، تكريما للانتصار على الفاشية في الحرب... 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T10:10+0000
2022-05-07T10:10+0000
2022-05-07T10:10+0000
لبنان
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ورفع المشاركون الأعلام الروسية واللبنانية، وعلم الاتحاد السوفياتي، وعلم النصر طوله 7 أمتار.وقال المشارك بالطيران محمد علي الأخرس لـ"سبوتنيك" إننا "اجتمعنا هنا اليوم من أجل الطيران بالأعلام الروسية، وعلم الاتحاد السوفياتي الذي كان السبب بالانتصار على النازية الفاشية، التي تم من خلالها تحرير العالم في الحرب العالمية الثانية، وتحقق الانتصار الكبير".وبدوره أشار المشارك محمد يونس إلى أن" المشاركين يبلغ عددهم 30 شخصا تقريبا، والرسالة التي نريد إيصالها أننا ندعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بعد أن أصر حلف الناتو والولايات المتحدة على نصب قواعد لهم في أوكرانيا وهو نقض للاتفاق الذي تم في مينسك، لذلك تشجيعا وعبر الطيران الشراعي قررنا المشاركة بالأعلام وخصوصا بالتزامن مع ذكرى النصر.وتستعد الجالية الروسية في لبنان للاحتفال في يوم النصر على النازية في 9 مايو، عبر عدة نشاطات منها مسيرة الفوج الخالد التي ستقام هذا العام في 88 دولة.ويعد الفوج الخالد فعالية وطنية تقام في روسيا ودول أخرى لإحياء ذكرى المشاركين وضحايا الحرب الوطنية العظمى، وتم عقده لأول مرة في 9 مايو 2012 في مدينة تومسك بمبادرة من الصحفيين المحليين، ومنذ عام 2013 أصبح يقام في كل أراضي روسيا.
لبنان
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان
طيران شراعي بالأعلام الروسية والنصر في لبنان تكريما للانتصار على الفاشية ودعما للعملية العسكرية
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نفذ عشرات المواطنين الروس المقيمين في لبنان إلى جانب عدد من اللبنانيين، قفزة شراعية جماعية، اليوم السبت 7 أيار/مايو، تكريما للانتصار على الفاشية في الحرب العالمية الثانية ودعما للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
ورفع المشاركون الأعلام الروسية واللبنانية، وعلم الاتحاد السوفياتي، وعلم النصر طوله 7 أمتار.
وقال المشارك بالطيران محمد علي الأخرس لـ"سبوتنيك" إننا "اجتمعنا هنا اليوم من أجل الطيران بالأعلام الروسية، وعلم الاتحاد السوفياتي الذي كان السبب بالانتصار على النازية الفاشية، التي تم من خلالها تحرير العالم في الحرب العالمية الثانية، وتحقق الانتصار الكبير".
وبدوره أشار المشارك محمد يونس إلى أن" المشاركين يبلغ عددهم 30 شخصا تقريبا، والرسالة التي نريد إيصالها أننا ندعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بعد أن أصر حلف الناتو والولايات المتحدة على نصب قواعد لهم في أوكرانيا وهو نقض للاتفاق الذي تم في مينسك، لذلك تشجيعا وعبر الطيران الشراعي قررنا المشاركة بالأعلام وخصوصا بالتزامن مع ذكرى النصر.
وتستعد الجالية الروسية في لبنان للاحتفال في يوم النصر على النازية في 9 مايو، عبر عدة نشاطات منها مسيرة الفوج الخالد التي ستقام هذا العام في 88 دولة.
ويعد الفوج الخالد فعالية وطنية تقام في روسيا ودول أخرى لإحياء ذكرى المشاركين وضحايا الحرب الوطنية العظمى، وتم عقده لأول مرة في 9 مايو 2012 في مدينة تومسك بمبادرة من الصحفيين المحليين، ومنذ عام 2013 أصبح يقام في كل أراضي روسيا.