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https://arabic.sputniknews.com/20220507/علامات-غير-متوقعة-تشير-إلى-وجود-مرض-سكري-1061955823.html
علامات "غير متوقعة" تشير إلى وجود مرض سكري
علامات "غير متوقعة" تشير إلى وجود مرض سكري
يمكن أن يتجلى مرض السكري من خلال علامات غير واضحة، والتي غالبًا ما يخطئ الناس في فهمها لبعض الظواهر العادية وغير الخطيرة. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T15:05+0000
2022-05-07T15:05+0000
مجتمع
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وفقًا للطبيبة الروسية الشهيرة إيلينا ماليشيفا، يمكن لمرض السكري أن "يعلن" عن نفسه مع زيادة الشهية والإفراط في تناول الطعام.وقالت بحسب "ميديك فوروم": تثير هذه العلامة زيادة في مستوى الأنسولين الذي يبدأ الجسم في إنتاجه بشكل مكثف من أجل مواجهة ارتفاع نسبة السكر في الدم. حيث تؤدي زيادة الأنسولين إلى انخفاض حاد في مستويات السكر، مما يؤدي إلى شعور قوي بالجوع، لأن الطعام ضروري لمنع حدوث انخفاض خطير في السكر.وأوضحت ماليشيفا: "هناك الكثير من الأنسولين، والسكر ينخفض، وبسبب هذا، فإن الشخص يريد أن يأكل لدرجة كبيرة، وتبدأ نوبات الشراهة".تُعرف زيادة الشهية لدى مرضى السكر باسم كثرة الأكل. في مثل هذه الحالة، من اللافت أن تستمر الرغبة في تناول الطعام حتى بعد أن يكون الشخص قد تناول الطعام بالفعل، وفقا للطبيبة.وتضيف: "نظرًا لزيادة إنتاج الأنسولين، يبدأ سكر الدم في الانخفاض، ولا يصل الغلوكوز إلى الدماغ بنفس الحجم، واستجابة لذلك ينشط مستقبلات الجوع".أيضًا، ذكرت إيلينا ماليشيفا وجود علامات غير واضحة لمرض السكري يمكن أن تشمل الشعور بالجفاف في الحلق، والميل إلى كثرة التبول.
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مجتمع

علامات "غير متوقعة" تشير إلى وجود مرض سكري

15:05 GMT 07.05.2022
© Photo / Pixabay//BioBaricaفتاة تعاني من السكري
فتاة تعاني من السكري - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
© Photo / Pixabay//BioBarica
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يمكن أن يتجلى مرض السكري من خلال علامات غير واضحة، والتي غالبًا ما يخطئ الناس في فهمها لبعض الظواهر العادية وغير الخطيرة.
وفقًا للطبيبة الروسية الشهيرة إيلينا ماليشيفا، يمكن لمرض السكري أن "يعلن" عن نفسه مع زيادة الشهية والإفراط في تناول الطعام.
وقالت بحسب "ميديك فوروم": تثير هذه العلامة زيادة في مستوى الأنسولين الذي يبدأ الجسم في إنتاجه بشكل مكثف من أجل مواجهة ارتفاع نسبة السكر في الدم. حيث تؤدي زيادة الأنسولين إلى انخفاض حاد في مستويات السكر، مما يؤدي إلى شعور قوي بالجوع، لأن الطعام ضروري لمنع حدوث انخفاض خطير في السكر.
وأوضحت ماليشيفا: "هناك الكثير من الأنسولين، والسكر ينخفض، وبسبب هذا، فإن الشخص يريد أن يأكل لدرجة كبيرة، وتبدأ نوبات الشراهة".
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تُعرف زيادة الشهية لدى مرضى السكر باسم كثرة الأكل. في مثل هذه الحالة، من اللافت أن تستمر الرغبة في تناول الطعام حتى بعد أن يكون الشخص قد تناول الطعام بالفعل، وفقا للطبيبة.
وتضيف: "نظرًا لزيادة إنتاج الأنسولين، يبدأ سكر الدم في الانخفاض، ولا يصل الغلوكوز إلى الدماغ بنفس الحجم، واستجابة لذلك ينشط مستقبلات الجوع".
أيضًا، ذكرت إيلينا ماليشيفا وجود علامات غير واضحة لمرض السكري يمكن أن تشمل الشعور بالجفاف في الحلق، والميل إلى كثرة التبول.
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