غانتس معلقا على دعوات اغتيال "السنوار": اتخاذ مثل هذا القرار لا يجرى إلا داخل الغرف المغلقة
21:06 GMT 07.05.2022 (تم التحديث: 21:08 GMT 07.05.2022)
© AP Photo / John Minchilloيحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021
© AP Photo / John Minchillo
علق بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم السبت، على دعوات إسرائيلية تنادي باغتيال يحيي السنوار، قائد حركة حماس في قطاع غزة.
وأجاب غانتس على سؤال لهيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، حول مدى استجابة الجيش الإسرائيلي لدعوات اغتيال قائد حركة حماس في قطاع غزة، يحيي السنوار، بأن مناقشة مثل هذه القرارات لا تدار إلا في غرف مغلقة.
ישראל מתכוונת לחסל את סינוואר? שר הביטחון גנץ ל-@ItayBlumental: "על כל ההחלטות המבצעיות להילקח בחדרים סגורים ומתוך שיקול ביטחוני. זה לא נושא פוליטי - צריך להשאיר זאת למקומות הנכונים" pic.twitter.com/ihuMeanSWN— כאן חדשות (@kann_news) May 7, 2022
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن جميع القرارات العملياتية والعسكرية تدار في غرف مغلقة، وليست مطروحة للنقاش العام، وما يحكمها هو اعتبارات أمنية، موضحا أن قضية الدعوات الإسرائيلية لاغتيال السنوار ليست ملفا سياسيا، ويجب مناقشتها أو طرحها في مكانها الصحيح.
وكانت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، قد ردت، اليوم السبت، على توجيه وسائل إعلام عبرية دعوات إلى حكومة بلادهم لاغتيال قائد حركة حماس في قطاع غزة، يحيي السنوار، على خلفية عملية "إلعاد"، التي وقعت مساء الخميس الماضي، شرقي تل أبيب.
وحذر المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، في تصريح له، "العدو وقيادته الفاشلة بأن المساس بالأخ المجاهد القائد يحيى السنوار أو أيا من قادة المقاومة هو إيذانا بزلزالٍ في المنطقة وبرد غير مسبوق".
הפיגוע באלעד יהיה קו פרשת המים? ייתכן והגיע הזמן להכניס את יחיא סינוואר למעגל הדמיםhttps://t.co/SbKV2HTiQ2 | @BenCaspit pic.twitter.com/eiZfb0nHu2— וואלה! (@WallaNews) May 6, 2022
وأضاف أبو عبيدة أن "معركة سيف القدس ستكون حدثاً عادياً مقارنة بما سيشاهده العدو"، متابعا: "من يتخذ هذا القرار ويقرر استهداف السنوار سيكتب فصلا كارثيا في تاريخ إسرائيل وسيرتكب حماقة يدفع ثمنها بالدم والدمار".
ووجّه إسرائيليون ووسائل إعلام عبرية الدعوات إلى حكومة بلادهم لاغتيال قائد حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيي السنوار، على خلفية عملية إلعاد، التي وقعت مساء أمس الخميس، شرقي تل أبيب.
ودعت القناة العبرية الـ 13، صباح أمس الجمعة، إلى اغتيال السنوار، بزعم أنه قام بالتحريض على قتل الإسرائيليين خلال خطابه الأخير الأسبوع الماضي، حينما دعا أبناء الشعب الفلسطيني لقتال ومواجهة الجيش الإسرائيلي بالبندقية والساطور.
עכשיו זה הזמן: ישראל צריכה ללכת על הראש של סינוואר | דעה— חדשות 13 (@newsisrael13) May 6, 2022
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(צילום: רויטרס) pic.twitter.com/RuWJAcPuZa
وادعت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن يحيي السنوار ليس مجرد قائد لحركة "حماس"، وإنما "إرهابي" وآن الآوان لاغتياله، خاصة وأنه قام بقتل 12 فلسطينيا سبق أن تعاونوا مع المخابرات الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاءت دعوات اغتيال السنوار في أكثر من وسيلة إعلامية إسرائيلية، على خلفية مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين في هجوم مسلح بمدينة إلعاد شرقي تل أبيب، مساء الخميس، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.