https://arabic.sputniknews.com/20220507/فيفا-يرد-على-الجزائر-بشأن-مبارة-التأهل-لكأس-العالم-أمام-الكاميرون-1061950722.html

"فيفا" يرد على الجزائر بشأن مبارة التأهل لكأس العالم أمام الكاميرون

"فيفا" يرد على الجزائر بشأن مبارة التأهل لكأس العالم أمام الكاميرون

رد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الاتحاد الجزائري بشأن أحداث مباراة المنتخب الجزائري أمام نظيره الكاميروني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022. 07.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-07T12:48+0000

2022-05-07T12:48+0000

2022-05-07T12:48+0000

مجتمع

رياضة

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وقال موقع قنوات "بي إن سبورتس" إن الرد جاء من لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي أكدت دراسة ما حدث خلال مباراة الجزائر والكاميرون في ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، في إياب لملحق المؤهل لكأس العالم من طرف حكام الفيديو المساعد.وأوضحت لجنة الحكام في "فيفا" أن جميع الحالات التي تم إرفاقها في ملف مباراة الجزائر والكاميرون قد تم تحليلها بعناية من قبل حكمي الفيديو استناداً لقانون اللعبة والبروتوكول المتبع بتقنية الفيديو المساعد، إلا أن رد اللجنة لم يتضمن أي تعقيب من الاتحاد الجزائري.وكان المدير الفني لمنتخب الجزائر جمال بلماضي، قد انتقد في تصريحات صحفية حكم مباراة منتخب بلاده مع الكاميرون قائلا: "قوة الرجال والشعب هي النهوض، لكننا لن نسمح أبدًا مرة أخرى لشخصين أو ثلاثة بالتآمر ضد بلدنا، ولن يقوم حكم مرة أخرى بالتأثير على منتخبنا".وقال: "لم أرغب في رؤية الحكم في اليوم التالي، كان يجلس بشكل مريح في صالة المطار ويشرب القهوة ويتناول الحلويات"، لافتا إلى أنه صادفه مرة أخرى في تركيا "وأخبرته برأيي مباشرة، عندما نذهب إلى إفريقيا لا نحصل على معاملة تفضيلية، لقد أزال أمل شعب بأكمله وتركنا هكذا، أنا لا أقول إنه يجب أن يُقتل، يجب أن نتركه وشأنه".يشار إلى أن منتخب الجزائر لم يتمكن من التأهل للمونديال بسبب هدف اعتباري للمنتخب الكاميروني، وذلك عقب انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل الإيجابي 2-2.

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مجتمع, رياضة