https://arabic.sputniknews.com/20220507/في-ظل-وجود-روسيا-والصين-هل-ينجح-حلف-الناتو-في-التوسع-1061949019.html
في ظل وجود روسيا والصين… هل ينجح حلف الناتو في التوسع
في ظل وجود روسيا والصين… هل ينجح حلف الناتو في التوسع
أعتبر نائب وزير الخارجية الصيني لو يو تشنغ، أن الموجة الجديدة من توسع حلف الناتو في ظل الأزمة الأوكرانية "محاولة لتصحيح خطأ بآخر يؤدي إلى كارثة أكبر". 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T12:11+0000
2022-05-07T12:11+0000
2022-05-07T12:11+0000
راديو
أين الحقيقة؟
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في ظل وجود روسيا والصين… هل ينجح حلف الناتو في التوسع
في ظل وجود روسيا والصين… هل ينجح حلف الناتو في التوسع
يشار إلى أن النقاش حول انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو يجري بشكل مكثف منذ أوائل أبريل/نيسان الماضي، وسبق أن صرحت واشنطن بأن "قضية انضمام هذه الدول إلى الناتو يمكن بحثها في القمة المقبلة للحلف في إسبانيا نهاية شهر يونيو/حزيران المقبل".فهل ينجح الحلف بضم هاتين الدولتين إليه؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الصحافي غياث الكاتب:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
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2022
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/07/1061948778_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_75f11e022122c2b3a6000c27a968d107.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
راديو, أين الحقيقة؟, аудио
في ظل وجود روسيا والصين… هل ينجح حلف الناتو في التوسع
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أعتبر نائب وزير الخارجية الصيني لو يو تشنغ، أن الموجة الجديدة من توسع حلف الناتو في ظل الأزمة الأوكرانية "محاولة لتصحيح خطأ بآخر يؤدي إلى كارثة أكبر".
يشار إلى أن النقاش حول انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو يجري بشكل مكثف منذ أوائل أبريل/نيسان الماضي، وسبق أن صرحت واشنطن بأن "قضية انضمام هذه الدول إلى الناتو يمكن بحثها في القمة المقبلة للحلف في إسبانيا نهاية شهر يونيو/حزيران المقبل".
فهل ينجح الحلف بضم هاتين الدولتين إليه؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الصحافي غياث الكاتب:
"بعد تفكك الاتحاد السوفيتي في العام 1991 بدأت الولايات المتحدة بتضييق الخناق على روسيا من خلال عدة دول ضعيفة كانت مرتبطة في السابق بحلف وارسو، إلا أنها فشلت بسبب ظهور قوة روسيا منذ الهجوم على صربيا، لذا نجد أن روسيا تقوم بعمليتها العسكرية في أوكرانيا من أجل درء الخطر عن نفسها وإبعاد الخطة الأمريكية الرامية إلى تقسيمها والسيطرة على مواردها الطبيعية، فحلف شمال الأطلسي يناصب العداء لروسيا منذ العام 1949، في وقت تسعى الولايات المتحدة فيه إلى الاستفراد بالقطبية العالمية ومن دون منافس، والتي ستؤدي إلى نتائج لا يرغب بها العالم".
وأضاف الكاتب: "إذا ما نشأت حروب بسبب سعي الولايات المتحدة إلى السيطرة على العالم، فإن الخاسر الأكبر فيها هي الولايات المتحدة نفسها، وهذا خلاف رأي كيسنجر القائل بانتصار الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثالثة إذا ما حصلت، في ظل وجود الصين ذات القوة الصناعية الكبيرة وروسيا ذات القدرات الصاروخية الجبارة والمدمرة، ودليل ذلك حرب 1973 التي كان ظاهرها حربا بين إسرائيل والعرب وحقيقتها حربا بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، وقد تفوق فيها الاتحاد السوفيتي بصواريخ سام9 الذي أسقط الكثير من الطائرات الأمريكية والإسرائيلية".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق