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https://arabic.sputniknews.com/20220507/قديروف-يعلن-عن-تحرير-مدينة-جديدة-في-لوغانسك-قريبا-1061949172.html
قديروف يعلن عن تحرير مدينة جديدة في لوغانسك قريبا
قديروف يعلن عن تحرير مدينة جديدة في لوغانسك قريبا
أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، أن مدينة بوباسنايا في جمهورية لوغانسك الشعبية تخضع لسيطرة القوات المسلحة الروسية بنسبة 80%. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T12:09+0000
2022-05-07T12:09+0000
رصد عسكري
روسيا
العالم
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وقال قديروف في مقطع فيديو مصور نشره عبر قناته على "تلغرام": "أبلغني دانييل فاسيليفيتش مارتينوف (نائب رئيس إدارة الحرس الروسي في الشيشان) أن بوباسنايا تخضع بنسبة 80% لسيطرة قواتنا المسلحة. وقد أكمل تقسيم المجموعة (القتالية) الجنوبية لتطهير الجزء الخاص بها من المدينة وهي المنطقة الصناعية"، مشيرا إلى أن "الجزء المركزي من المدينة تحت سيطرتنا أيضًا".وشنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها بأنه "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وفقًا لوزارة الدفاع الروسية ، اعتبارًا من 25 آذار/مارس، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية الخاصة، وقللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا.
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رصد عسكري, روسيا, العالم

قديروف يعلن عن تحرير مدينة جديدة في لوغانسك قريبا

12:09 GMT 07.05.2022
© Sputnik . Kiril Braga / الذهاب إلى بنك الصورمعرض عن تاريخ تحرير أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين
معرض عن تاريخ تحرير أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
© Sputnik . Kiril Braga
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أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، أن مدينة بوباسنايا في جمهورية لوغانسك الشعبية تخضع لسيطرة القوات المسلحة الروسية بنسبة 80%.
وقال قديروف في مقطع فيديو مصور نشره عبر قناته على "تلغرام": "أبلغني دانييل فاسيليفيتش مارتينوف (نائب رئيس إدارة الحرس الروسي في الشيشان) أن بوباسنايا تخضع بنسبة 80% لسيطرة قواتنا المسلحة. وقد أكمل تقسيم المجموعة (القتالية) الجنوبية لتطهير الجزء الخاص بها من المدينة وهي المنطقة الصناعية"، مشيرا إلى أن "الجزء المركزي من المدينة تحت سيطرتنا أيضًا".
وشنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها بأنه "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وفقًا لوزارة الدفاع الروسية ، اعتبارًا من 25 آذار/مارس، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية الخاصة، وقللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا.
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