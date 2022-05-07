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https://arabic.sputniknews.com/20220507/كاميرات-توثق-اللحظات-الأولى-بعد-انفجار-فندق-ساراتوغا-في-هافانا-فيديو-1061938840.html
كاميرات توثق اللحظات الأولى بعد انفجار فندق "ساراتوغا" في هافانا... فيديو
كاميرات توثق اللحظات الأولى بعد انفجار فندق "ساراتوغا" في هافانا... فيديو
هز انفجار العاصمة الكوبية، هافانا، يوم الجمعة، ودمر فندق ساراتوغا، وأسفر عن سقوط ضحايا، كما دمرت حافلات وسيارات كانت تقف خارج الفندق. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T06:49+0000
2022-05-07T06:49+0000
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وفي الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل، يظهر تدميرا شديدا للفندق مما يدل على قوة الانفجار.وحسب وكالة "فرانس برس"، أودى الانفجار الهائل بحياة 22 شخصا على الأقل وإصابة العشرات. ونقلت الوكالة عن السلطات الكوبية، قولهم إن الانفجار نجم عن تسرب للغاز، فيما لم يكن في الفندق الذي كان قيد الترميم غير بعض العاملين المشرفين على تهيئته للافتتاح قريباً. وأفاد التلفزيون المحلي في نشرته الإخبارية بأن أربع جثث انتُشِلت من تحت الأنقاض. وكانت الحصيلة الرسمية للضحايا تبلغ 18 قتيلا بينهم طفل و50 جريحا.وأضافت السلطات أن هناك ناجين تحت الأنقاض وأرسلت فرقة كلاب للبحث عنهم، وبينهم امرأة تحدث إليها رجال الإنقاذ.ويعد فندق ساراتوغا معلما شهيرا في هافانا ويجذب إليه عددا كبيرا من المشاهير مثل مادونا وبيونسيه وميك جاغر وريهانا.
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كاميرات توثق اللحظات الأولى بعد انفجار فندق "ساراتوغا" في هافانا... فيديو

06:49 GMT 07.05.2022
© ADALBERTO ROQUEرجال الإنقاذ ورجال الإطفاء يمشطون بين الأنقاض بعد انفجار ضخم دمر فندق ساراتوغا في هافانا في 6 مايو 2022
رجال الإنقاذ ورجال الإطفاء يمشطون بين الأنقاض بعد انفجار ضخم دمر فندق ساراتوغا في هافانا في 6 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
© ADALBERTO ROQUE
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هز انفجار العاصمة الكوبية، هافانا، يوم الجمعة، ودمر فندق ساراتوغا، وأسفر عن سقوط ضحايا، كما دمرت حافلات وسيارات كانت تقف خارج الفندق.
وفي الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل، يظهر تدميرا شديدا للفندق مما يدل على قوة الانفجار.
وحسب وكالة "فرانس برس"، أودى الانفجار الهائل بحياة 22 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.
ونقلت الوكالة عن السلطات الكوبية، قولهم إن الانفجار نجم عن تسرب للغاز، فيما لم يكن في الفندق الذي كان قيد الترميم غير بعض العاملين المشرفين على تهيئته للافتتاح قريباً.
وأفاد التلفزيون المحلي في نشرته الإخبارية بأن أربع جثث انتُشِلت من تحت الأنقاض.
وكانت الحصيلة الرسمية للضحايا تبلغ 18 قتيلا بينهم طفل و50 جريحا.
وأضافت السلطات أن هناك ناجين تحت الأنقاض وأرسلت فرقة كلاب للبحث عنهم، وبينهم امرأة تحدث إليها رجال الإنقاذ.
ويعد فندق ساراتوغا معلما شهيرا في هافانا ويجذب إليه عددا كبيرا من المشاهير مثل مادونا وبيونسيه وميك جاغر وريهانا.
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