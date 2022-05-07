كاميرات توثق اللحظات الأولى بعد انفجار فندق "ساراتوغا" في هافانا... فيديو
© ADALBERTO ROQUEرجال الإنقاذ ورجال الإطفاء يمشطون بين الأنقاض بعد انفجار ضخم دمر فندق ساراتوغا في هافانا في 6 مايو 2022
© ADALBERTO ROQUE
هز انفجار العاصمة الكوبية، هافانا، يوم الجمعة، ودمر فندق ساراتوغا، وأسفر عن سقوط ضحايا، كما دمرت حافلات وسيارات كانت تقف خارج الفندق.
وفي الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل، يظهر تدميرا شديدا للفندق مما يدل على قوة الانفجار.
18 people killed including a minor in suspected gas #explosion at hotel in #Havana, Cuba.#HotelSaratoga #Saratoga #Cubapic.twitter.com/PKpApXDdwd— Anil Kumar Verma (@AnilKumarVerma_) May 7, 2022
وحسب وكالة "فرانس برس"، أودى الانفجار الهائل بحياة 22 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.
ونقلت الوكالة عن السلطات الكوبية، قولهم إن الانفجار نجم عن تسرب للغاز، فيما لم يكن في الفندق الذي كان قيد الترميم غير بعض العاملين المشرفين على تهيئته للافتتاح قريباً.
Another Video-— Anil Kumar Verma (@AnilKumarVerma_) May 7, 2022
18 people killed including a minor in suspected gas #explosion at hotel in #Havana, Cuba.#HotelSaratoga #Saratoga #Cubapic.twitter.com/ya5QEchf4H
وأفاد التلفزيون المحلي في نشرته الإخبارية بأن أربع جثث انتُشِلت من تحت الأنقاض.
وكانت الحصيلة الرسمية للضحايا تبلغ 18 قتيلا بينهم طفل و50 جريحا.
Explosion en historico hotel saratoga en la havana, cuba— DiwoLA_oficial (@DIWWOOO) May 7, 2022
Si piensas que nada esta sucediendo piensa de nuevo
Explosion at historic Hotel Saratoga in Havana, Cuba.@omarbula @ricardopuentesm @VickyDavilaH @Rebmangas @mauroville @CarlosLoret @lcvelez @JulianScharder pic.twitter.com/kQcLI79QvY
وأضافت السلطات أن هناك ناجين تحت الأنقاض وأرسلت فرقة كلاب للبحث عنهم، وبينهم امرأة تحدث إليها رجال الإنقاذ.
ويعد فندق ساراتوغا معلما شهيرا في هافانا ويجذب إليه عددا كبيرا من المشاهير مثل مادونا وبيونسيه وميك جاغر وريهانا.