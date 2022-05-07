https://arabic.sputniknews.com/20220507/كريس-روك-ساخرا-من-ويل-سميث-تعرضت-للصفع-من-جانب-أنعم-شخص-1061959360.html

كريس روك ساخرا من ويل سميث: تعرضت للصفع من جانب "أنعم" شخص

كريس روك ساخرا من ويل سميث: تعرضت للصفع من جانب "أنعم" شخص

أدلى الممثل الكوميدي الأمريكي، كريس روك، بتصريح مقتضب عن واقعة صفعه من جانب مواطنه ‏الممثل، ويل سميث، في حفل جوائز أوسكار للعام الحالي.‏ 07.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-07T16:39+0000

2022-05-07T16:39+0000

2022-05-07T16:39+0000

مجتمع

منوعات

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وقال ساخرا خلال استضافته في مهرجان للكوميديا في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، يوم الخميس الماضي، إنه "تعرض للصفع من جانب أنعم شخص قام بأداء أغاني الراب"، وفقا لموقع "ذا هوليوود ريبورتر" الأمريكي.ويشير كريس روك في حديثه إلى أن ويل سميث بدأ مسيرته المهنية كمغني راب، قبل أن يحترف التمثيل.وجاء تصريح كريس روك أمام الممثل الكوميدي، ديف تشابيل، الذي تعرض هو الآخر لهجوم من جانب رجل على المسرح.وفي السابق، رفض كريس روك التعليق على حادثة صفعه من جانب ويل سميث، دون تقاضي أجر نظير ذلك.في سياق متصل، كشفت تقارير أمريكية أن ويل سميث يخضع حاليا لعلاج نفسي، بعد صفعه لكريس روك، بعدما ألقى الأخير دعابة عن زوجته في حفل أوسكار بشأن رأسها الأصلع، نتيجة مرضها بداء "الثعلبة".وكان سميث وصل إلى الهند، أواخر الشهر الماضي، في زيارة غير معلنة، دون الكشف عن أسباب الزيارة، وسط تكهنات بأن تواجده هناك من أجل تلقي علاج روحاني.وبعد واقعة صفعه لكريس روك، اعتذر ويل سميث عن فعلته في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه تقدّم باستقالته من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، والتي أصدرت بعد ذلك قرارا بمنعه من حضور حفل أوسكار لمدة 10 سنوات.وفاز ويل سميث في حفل جوائز أوسكار الـ94، للعام الحالي، بجائزة "أفضل ممثل رئيسي" عن دوره في فيلم "King Richard"، والذي يجسد في أحداثه دور والد نجمة التنس الأمريكية، سيرينا وليامز.

https://arabic.sputniknews.com/20220410/كريس-روك-يرفض-الحديث-مجانا-عن-صفعة-ويل-سميث-له-في-الأوسكار-1061031863.html

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