https://arabic.sputniknews.com/20220507/لحظة-وقوف-سيارة-على-طريق-سريع-في-أبوظبي-تتسبب-في-حادث-مروع-فيديو-1061946368.html
لحظة وقوف سيارة على طريق سريع في أبوظبي تتسبب في حادث مروع... فيديو
لحظة وقوف سيارة على طريق سريع في أبوظبي تتسبب في حادث مروع... فيديو
تسبب سائق سيارة توقف بها على طريق سريع في العاصمة الإماراتية أبوظبي في حادث مروع لأكثر من سيارة. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T10:59+0000
2022-05-07T10:59+0000
2022-05-07T10:59+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وحسب مقطع فيديو بثته شرطة أبو ظبي عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن السائق توقف فجأة بسبب تطاير بعض أجزاء من سيارته، وهو ما تسبب في اصطدام عدد آخر من السيارات المسرعة.وقد نشرت شرطة أبوظبي المقطع بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن مبادرة "لكم التعليق".وفيما أكدت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي على ضرورة أن يحذر السائقون من خطورة التوقف في وسط الطريق، فقد لفتت إلى أن هذا الفعل يتم في عقوبته تطبيق البند (32) بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري رقم (178) لسنة 2017، "أ" الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستعمال الهاتف "ب" الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت"، لافتة إلى أن غرامتها المالية تصل إلى 800 درهم و4 نقاط.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
لحظة وقوف سيارة على طريق سريع في أبوظبي تتسبب في حادث مروع... فيديو
تابعنا عبر
تسبب سائق سيارة توقف بها على طريق سريع في العاصمة الإماراتية أبوظبي في حادث مروع لأكثر من سيارة.
وحسب مقطع فيديو بثته شرطة أبو ظبي عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن السائق توقف فجأة بسبب تطاير بعض أجزاء من سيارته، وهو ما تسبب في اصطدام عدد آخر
من السيارات المسرعة.
وقد نشرت شرطة أبوظبي المقطع بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن مبادرة "لكم التعليق".
وفيما أكدت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي على ضرورة أن
يحذر السائقون من خطورة التوقف في وسط الطريق، فقد لفتت إلى أن هذا الفعل يتم في عقوبته تطبيق البند (32) بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري رقم (178) لسنة 2017، "أ" الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستعمال الهاتف "ب" الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت"، لافتة إلى أن غرامتها المالية تصل إلى 800 درهم و4 نقاط.