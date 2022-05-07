عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220507/لحظة-وقوف-سيارة-على-طريق-سريع-في-أبوظبي-تتسبب-في-حادث-مروع-فيديو-1061946368.html
لحظة وقوف سيارة على طريق سريع في أبوظبي تتسبب في حادث مروع... فيديو
لحظة وقوف سيارة على طريق سريع في أبوظبي تتسبب في حادث مروع... فيديو
تسبب سائق سيارة توقف بها على طريق سريع في العاصمة الإماراتية أبوظبي في حادث مروع لأكثر من سيارة. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T10:59+0000
2022-05-07T10:59+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103547/38/1035473893_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_705569c7ae8bc0691396cd5243356c95.jpg
وحسب مقطع فيديو بثته شرطة أبو ظبي عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن السائق توقف فجأة بسبب تطاير بعض أجزاء من سيارته، وهو ما تسبب في اصطدام عدد آخر من السيارات المسرعة.وقد نشرت شرطة أبوظبي المقطع بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن مبادرة "لكم التعليق".وفيما أكدت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي على ضرورة أن يحذر السائقون من خطورة التوقف في وسط الطريق، فقد لفتت إلى أن هذا الفعل يتم في عقوبته تطبيق البند (32) بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري رقم (178) لسنة 2017، "أ" الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستعمال الهاتف "ب" الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت"، لافتة إلى أن غرامتها المالية تصل إلى 800 درهم و4 نقاط.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103547/38/1035473893_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2ca5ae68fc00d0efc87a8fd40bad0532.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

لحظة وقوف سيارة على طريق سريع في أبوظبي تتسبب في حادث مروع... فيديو

10:59 GMT 07.05.2022
© Sputnikمدينة أبو ظبي
مدينة أبو ظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
تسبب سائق سيارة توقف بها على طريق سريع في العاصمة الإماراتية أبوظبي في حادث مروع لأكثر من سيارة.
وحسب مقطع فيديو بثته شرطة أبو ظبي عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن السائق توقف فجأة بسبب تطاير بعض أجزاء من سيارته، وهو ما تسبب في اصطدام عدد آخر من السيارات المسرعة.
وقد نشرت شرطة أبوظبي المقطع بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن مبادرة "لكم التعليق".
وفيما أكدت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي على ضرورة أن يحذر السائقون من خطورة التوقف في وسط الطريق، فقد لفتت إلى أن هذا الفعل يتم في عقوبته تطبيق البند (32) بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري رقم (178) لسنة 2017، "أ" الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستعمال الهاتف "ب" الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت"، لافتة إلى أن غرامتها المالية تصل إلى 800 درهم و4 نقاط.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Инженерная машина разграждения ИМР-2 на дороге в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала