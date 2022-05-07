https://arabic.sputniknews.com/20220507/مؤسسة-الفضاء-الروسية-تكثف-إنتاج-الصواريخ-الحربية-وتعتمد-شعارا-يمجد-الاتحاد-السوفيتي-1061946252.html
وكالة الفضاء الروسية تكثف إنتاج الصواريخ الحربية وتعتمد شعارا "يمجد الاتحاد السوفيتي"
وكالة الفضاء الروسية تكثف إنتاج الصواريخ الحربية وتعتمد شعارا "يمجد الاتحاد السوفيتي"
قال المدير العام لمؤسسة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، اليوم السبت، إن "روس كوسموس" تخطط لزيادة خط الإنتاج المستخدم في التعاون لصنع الصواريخ... 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T10:55+0000
2022-05-07T10:55+0000
2022-05-07T11:43+0000
روسيا
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وقال روغوزين لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "يجب أن نبدأ العمل على وجه السرعة لتوسيع حجم الإنتاج، وتجديد الترسانات التي تستخدمها القوات المسلحة لتدمير مواقع القيادة والتمركز وتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية للعدو".وأوضح روغوزين أن المتخصصين في المؤسسة الحكومية "حسبوا كل شيء حتى آخر مسمار"، في الأسبوع الماضي، للتأكد من أن المعدات العسكرية التي تنشئها مؤسسات الدولة بالتعاون مع المؤسسات الدفاعية سيتم إنتاجها "كالساعة" في المشاريع المطلوبة من قبل القوات المسلحة الروسية.وأظهرت "روس كوسموس" الرمز الجديد لها، حيث قامت بتغيير الشعار مؤقتًا إلى النجمة الحمراء تكريمًا ودعما للقوات المسلحة الروسية في عمليتها الخاصة في أوكرانيا، وتكريمًا لإنجازات الاتحاد السوفيتي في الفضاء، وفقًا للموقع الإلكتروني للمؤسسة الحكومية.وجاء في بيان الموقع: "تخليدا لذكرى أولئك الذين لقوا حتفهم في الحرب الوطنية العظمى، وتكريما للإنجازات العظيمة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في الفضاء، وكجزء من دعم قواتنا المسلحة في أوكرانيا، تقوم روس كوسموس مؤقتًا بتغيير شعار الشركة الحكومية إلى النجمة الحمراء، كرمز للانتصارات والانجازات العظيمة لبلدنا".
https://arabic.sputniknews.com/20220506/الخارجية-الروسية-تعلن-إحياء-الفوج-الخالد-في-88-دولة-1061909550.html
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روسيا
وكالة الفضاء الروسية تكثف إنتاج الصواريخ الحربية وتعتمد شعارا "يمجد الاتحاد السوفيتي"
10:55 GMT 07.05.2022 (تم التحديث: 11:43 GMT 07.05.2022) تابعنا عبر
قال المدير العام لمؤسسة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، اليوم السبت، إن "روس كوسموس" تخطط لزيادة خط الإنتاج المستخدم في التعاون لصنع الصواريخ الحربية.
وقال روغوزين لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "يجب أن نبدأ العمل على وجه السرعة لتوسيع حجم الإنتاج، وتجديد الترسانات التي تستخدمها القوات المسلحة لتدمير مواقع القيادة والتمركز وتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية للعدو".
وأوضح روغوزين أن المتخصصين في المؤسسة الحكومية "حسبوا كل شيء حتى آخر مسمار"، في الأسبوع الماضي، للتأكد من أن المعدات العسكرية التي تنشئها مؤسسات الدولة بالتعاون مع المؤسسات الدفاعية سيتم إنتاجها "كالساعة" في المشاريع المطلوبة من قبل القوات المسلحة الروسية.
وأظهرت "روس كوسموس" الرمز الجديد
لها، حيث قامت بتغيير الشعار مؤقتًا إلى النجمة الحمراء تكريمًا ودعما للقوات المسلحة الروسية في عمليتها الخاصة في أوكرانيا، وتكريمًا لإنجازات الاتحاد السوفيتي في الفضاء، وفقًا للموقع الإلكتروني للمؤسسة الحكومية.
وجاء في بيان الموقع: "تخليدا لذكرى أولئك الذين لقوا حتفهم في الحرب الوطنية العظمى، وتكريما للإنجازات العظيمة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في الفضاء، وكجزء من دعم قواتنا المسلحة في أوكرانيا، تقوم روس كوسموس مؤقتًا بتغيير شعار الشركة الحكومية إلى النجمة الحمراء، كرمز للانتصارات والانجازات العظيمة لبلدنا".