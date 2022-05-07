ماذا يحدث في قطر... "نظرة مدتها 15 ثانية" هي السر وراء الطوابير الطويلة
© AFP 2022 / KARIM JAAFARآلاف من العمال المهاجرين يقفون في طوابير طويلة قبل 200 يوم على انطلاق كأس العالم لكرة القدم 2022، في العاصمة القطرية الدوحة، 6 مايو/ أيار 2022
آلاف من العمال المهاجرين يقفون في طوابير طويلة قبل 200 يوم على انطلاق كأس العالم لكرة القدم 2022، في العاصمة القطرية الدوحة، 6 مايو/ أيار 2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
اصطف الآلاف من العمال المهاجرين في قطر بطوابير طويلة في موقف للسيارات، بالقرب من ملعب الكريكيت الرئيسي بالعاصمة الدوحة، وذلك من أجل لحظة قد لا تتكرر في العمر.
ووقف العمال الذين ساعد عدد كبير منهم في بناء ملاعب جديدة في قطر من أجل "مونديال 2022"، أمس الجمعة، من أجل التقاط صورة تذكارية "سيلفي" مع جائزة كأس العالم الذهبية، والتي كان آخر منتخب كرة قدم فاز بها هو فرنسا في 2018، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وكان لدى كل شخص من المصطفين في الطابور فرصة على الحصول على حوالي 15 ثانية لالتقاط الصورة مع أبرز جائزة رياضية في العالم، وذلك قبل 200 يوما من إقامة "مونديال قطر" في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وهو الأول في الشرق الأوسط.
وأثناء وقوف الآلاف في الطوابير، ساهمت فرقة البوب البنغلاديشية وعازفو الطبول الهنود بالترفيه عنهم أثناء انتظارهم.
وساهمت جنوب آسيا بأكبر فرقة في جيش العمال، الذي بنى 7 ملاعب جديدة، كما جددوا ثامنا، من أجل أول مونديال في دولة عربية.
Qatar’s South Asian migrant army queues for glimpse of World Cup in stadiums they built https://t.co/lJAfOPfo2Y— South China Morning Post (@SCMPNews) May 7, 2022
وقال عزام راشد، وهو نجار كان شارك في ملعبين، في تصريحات لوكالة "فرانس برس" إنه كان من بين العديد من العمال الذين لا يستطيعون شراء التذاكر، لكن كأس العالم أثار فضولهم.
وأضاف: "قد تكون تذاكر الدخول باهظة الثمن، لكن قطر وكأس العالم أعطوني فرصة".
وفيما اعترف عزام أن هناك طوابير طويلة، "لكن رؤية الكأس تستحق العناء"، وفق قوله.
Qatar's migrant army queues for glimpse of World Cup https://t.co/A541z3EMFY— Intl. Business Times (@IBTimes) May 7, 2022
وتصل قيمة تذاكر مونديال قطر إلى 11 دولار أمريكي لسكان قطرـ البالغ عددهم 2.8 مليون نسمة، ومعظمهم من العمال الأجانب.
بينما اختفت جميع التذاكر الرخيصة، وأن تكلفة تذاكر أخرى كانت خارج النطاق بالنسبة للعمال الذكور، الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور في قطر، وهو 275 دولار شهريا، بحسب إفادة العديد من العاملين لـ"فرانس برس".