https://arabic.sputniknews.com/20220507/مجلس-الأمن-الوطني-الكوري-الجنوبي-يصدر-بيانا-عاجلا-بشأن-إطلاق-الجارة-الشمالية-صاروخا-باليستيا-1061946082.html

مجلس الأمن الوطني الكوري الجنوبي يصدر بيانا عاجلا بشأن إطلاق الجارة الشمالية صاروخا باليستيا

مجلس الأمن الوطني الكوري الجنوبي يصدر بيانا عاجلا بشأن إطلاق الجارة الشمالية صاروخا باليستيا

أصدر مجلس الأمن الوطني الرئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، بيانا أدان فيه إطلاق كوريا الشمالية مجددا لصاروخ باليستي. 07.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-07T10:47+0000

2022-05-07T10:47+0000

2022-05-07T10:47+0000

كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

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وألقى المجلس باللوم على كوريا الشمالية في انتهاكها لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، داعيا إياها إلى وقف الأعمال التي تشكل تهديدا في شبه الجزيرة الكورية والعودة إلى مسار الحوار، وذلك حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.وحث مجلس الأمن الوطني، أيضا كوريا الشمالية بشدة على وقف إطلاق الصواريخ المتكرر والعودة بسرعة إلى مسار الحل الدبلوماسي.وأكدت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، صباح اليوم، أنها "تجري استعدادها للتعامل مع إطلاق صاروخ باليستي محتمل آخر من قبل كوريا الشمالية".وقالت هيئة الأركان المشتركة، في بيان لها: "إن سلسلة إطلاق الصواريخ الأخيرة من جانب كوريا الشمالية هي تهديدات خطيرة تقوض السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وفي المجتمع الدولي، وهي انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".وأضاف البيان أن الهيئة "مستعدة لاحتمال إطلاق إضافي"، متابعة: "يقوم جيشنا بتتبع ومراقبة التحركات ذات الصلة، والحفاظ على وضع الاستعداد الكامل".وأعلن وزير الدفاع الياباني، نوبو كيشي، في وقت سابق اليوم، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا واحدا من غواصة باتجاه بحر اليابان.ووصف الوزير إطلاق بيونغ يانغ لصاروخ بأنه أمر"غير مقبول على الإطلاق وينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي"، وشدد على أنه "تم إرسال احتجاج لكوريا الديمقراطية عبر سفارتنا في بكين".وكان جهاز الأمن البحري الياباني قد قال، صباح اليوم السبت، نقلاً عن وزارة الدفاع، إن "كوريا الشمالية أطلقت ما يعتقد أنه صاروخ باليستي".

https://arabic.sputniknews.com/20220507/-هيئة-الأركان-المشتركة-الكورية-الجنوبية-تلمح-إلى-إطلاق-صاروخ-باليستي-آخر-من-جانب-كوريا-الشمالية-1061944109.html

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