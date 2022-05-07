عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220507/محامون-يتهمون-الشرطة-السودانية-بتعذيب-متظاهرين-1061957368.html
محامون يتهمون الشرطة السودانية بتعذيب متظاهرين
محامون يتهمون الشرطة السودانية بتعذيب متظاهرين
اتهم تجمع "محامو الطوارئ"، الشرطة السودانية بتعذيب متظاهرين وعدم الإفراج عنهم رغم تصديق ضمانات لعدد منهم. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T16:11+0000
2022-05-07T16:11+0000
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/13/1054356274_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_419f4886564b49d25e395e0c79997928.jpg
ونقل موقع "الانتباهة" عن بيان لمحاميي الطوارئ، أنه في أعقاب تظاهرات الخميس في الخرطوم اعتقلت القوى الأمنية 25 متظاهرا.وذكر البيان أن محاميي الطوارئ تجمعوا في القسم الشمالي، وقاموا بإجراء تصديق ضمانات المتظاهرين.واتهم البيان القوى الأمنية برفض إطلاق سراحهم رغم ذلك بحجة أن الموقوفين لديهم تسليم في بلاغ آخر بالقسم الأوسط.وقال البيان إنه عند ترحيل الموقوفين فوجئ الجميع بنقلهم إلى مبنى التحقيقات الجنائية.وذكر محامو الطوارئ أنهم شاهدوا آثار تعذيب وإصابات متفاوتة بعدد من الثوار "لدرجة عدم قدرتهم على الكلام"، على حد وصف البيان.واستنكر محامو الطوارئ الاعتقال واعتبروه انتهاكا لحقوق الأشخاص الموقوفين.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/السودان-حميدتي-يعلن-تشكيل-لجنة-تحقيق-بشأن-العنف-القبلي-بغرب-دارفور-1061701734.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/13/1054356274_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_0ec6cbca1e706415bfd4bb84fa5f22ca.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم

محامون يتهمون الشرطة السودانية بتعذيب متظاهرين

16:11 GMT 07.05.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAHمئات الألوف من السودانيين في مسيرة إلى القصر الرئاسي في الخرطوم اليوم الأحد 19 ديسمبر 2021
مئات الألوف من السودانيين في مسيرة إلى القصر الرئاسي في الخرطوم اليوم الأحد 19 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
تابعنا عبرTelegram
اتهم تجمع "محامو الطوارئ"، الشرطة السودانية بتعذيب متظاهرين وعدم الإفراج عنهم رغم تصديق ضمانات لعدد منهم.
ونقل موقع "الانتباهة" عن بيان لمحاميي الطوارئ، أنه في أعقاب تظاهرات الخميس في الخرطوم اعتقلت القوى الأمنية 25 متظاهرا.
قائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـحميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
السودان... حميدتي يعلن تشكيل لجنة تحقيق بشأن العنف القبلي بغرب دارفور
28 أبريل, 11:55 GMT
وذكر البيان أن محاميي الطوارئ تجمعوا في القسم الشمالي، وقاموا بإجراء تصديق ضمانات المتظاهرين.
واتهم البيان القوى الأمنية برفض إطلاق سراحهم رغم ذلك بحجة أن الموقوفين لديهم تسليم في بلاغ آخر بالقسم الأوسط.
وقال البيان إنه عند ترحيل الموقوفين فوجئ الجميع بنقلهم إلى مبنى التحقيقات الجنائية.
وذكر محامو الطوارئ أنهم شاهدوا آثار تعذيب وإصابات متفاوتة بعدد من الثوار "لدرجة عدم قدرتهم على الكلام"، على حد وصف البيان.
واستنكر محامو الطوارئ الاعتقال واعتبروه انتهاكا لحقوق الأشخاص الموقوفين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Инженерная машина разграждения ИМР-2 на дороге в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала