https://arabic.sputniknews.com/20220507/محامون-يتهمون-الشرطة-السودانية-بتعذيب-متظاهرين-1061957368.html
محامون يتهمون الشرطة السودانية بتعذيب متظاهرين
محامون يتهمون الشرطة السودانية بتعذيب متظاهرين
اتهم تجمع "محامو الطوارئ"، الشرطة السودانية بتعذيب متظاهرين وعدم الإفراج عنهم رغم تصديق ضمانات لعدد منهم. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T16:11+0000
2022-05-07T16:11+0000
2022-05-07T16:11+0000
أخبار السودان اليوم
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ونقل موقع "الانتباهة" عن بيان لمحاميي الطوارئ، أنه في أعقاب تظاهرات الخميس في الخرطوم اعتقلت القوى الأمنية 25 متظاهرا.وذكر البيان أن محاميي الطوارئ تجمعوا في القسم الشمالي، وقاموا بإجراء تصديق ضمانات المتظاهرين.واتهم البيان القوى الأمنية برفض إطلاق سراحهم رغم ذلك بحجة أن الموقوفين لديهم تسليم في بلاغ آخر بالقسم الأوسط.وقال البيان إنه عند ترحيل الموقوفين فوجئ الجميع بنقلهم إلى مبنى التحقيقات الجنائية.وذكر محامو الطوارئ أنهم شاهدوا آثار تعذيب وإصابات متفاوتة بعدد من الثوار "لدرجة عدم قدرتهم على الكلام"، على حد وصف البيان.واستنكر محامو الطوارئ الاعتقال واعتبروه انتهاكا لحقوق الأشخاص الموقوفين.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/السودان-حميدتي-يعلن-تشكيل-لجنة-تحقيق-بشأن-العنف-القبلي-بغرب-دارفور-1061701734.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم
محامون يتهمون الشرطة السودانية بتعذيب متظاهرين
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اتهم تجمع "محامو الطوارئ"، الشرطة السودانية بتعذيب متظاهرين وعدم الإفراج عنهم رغم تصديق ضمانات لعدد منهم.
ونقل موقع "الانتباهة"
عن بيان لمحاميي الطوارئ، أنه في أعقاب تظاهرات الخميس في الخرطوم اعتقلت القوى الأمنية 25 متظاهرا.
وذكر البيان أن محاميي الطوارئ تجمعوا في القسم الشمالي، وقاموا بإجراء تصديق ضمانات المتظاهرين.
واتهم البيان القوى الأمنية برفض إطلاق سراحهم رغم ذلك بحجة أن الموقوفين لديهم تسليم في بلاغ آخر بالقسم الأوسط.
وقال البيان إنه عند ترحيل الموقوفين فوجئ الجميع بنقلهم إلى مبنى التحقيقات الجنائية.
وذكر محامو الطوارئ أنهم شاهدوا آثار تعذيب وإصابات متفاوتة بعدد من الثوار "لدرجة عدم قدرتهم على الكلام"، على حد وصف البيان.
واستنكر محامو الطوارئ الاعتقال واعتبروه انتهاكا لحقوق الأشخاص الموقوفين.