https://arabic.sputniknews.com/20220507/مدفيديف-يتحدث-عن-شهوات-بولندا-التوسعية-وحماس-تؤكد-أن-الفلسطينيين-لن-يصمتوا-أمام-استهداف-المقدسات-1061953329.html
مدفيديف يتحدث عن شهوات بولندا التوسعية... وحماس تؤكد أن الفلسطينيين لن يصمتوا أمام استهداف المقدسات
مدفيديف يتحدث عن شهوات بولندا التوسعية... وحماس تؤكد أن الفلسطينيين لن يصمتوا أمام استهداف المقدسات
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن "الأخوة الخيالية بين الأوكرانيين والبولنديين لن تجلب شيئا في النهاية سوى خسارة كييف لسلطتها". 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T14:02+0000
2022-05-07T14:02+0000
2022-05-07T14:02+0000
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مديفيدف: الشهوات التوسعية لبولندا تصاعدت مع الأزمة الأوكرانية
مديفيدف: الشهوات التوسعية لبولندا تصاعدت مع الأزمة الأوكرانية
مدفيديف: الشهوات التوسعية لبولندا تصاعدت مع بداية الأزمة في أوكرانياوأضاف عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تلغرام"، أن "البولنديين أعلنوا تقسيم هذا البلد"، وذلك على خلفية تصريحات الرئيس البولندي أندريه دودا، حول عدم وجود حدود مع أوكرانيا.في هذا السياق، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفاستبول الروسية، د. عمار قناة، إن وحدة أوكرانيا على المحك والسبب في ذلك السياسة الأمريكية الخاطئة من خلال محاولة زعزعة استقرار أوكرانيا وخاصةً على الحدود الروسية.وأوضح في إطار تعليقه على تصريحات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، حول تنامي الشهوات التوسعية الإقليمية لبولندا تزامنا مع الأزمة في أوكرانيا، أن "الأمر له علاقة بتاريخ بولندا وعلاقتها في المنطقة الغربية لأوكرانيا، التي يصر القوميون البولنديون على أن هذه المنطقة تابعة لبلادهم".وليامز تعلن مشاركة "النواب" و"الأعلى للدولة" في الجولة الثانية من مشاورات القاهرةأعلنت المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز، أن مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين سيشاركان في مفاوضات تحتضنها العاصمة المصرية القاهرة، منتصف شهر مايو/أيار الجاري، لافتة إلى أن هذه المفاوضات تهدف للاتفاق على الترتيبات الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.وأضاف أنها كانت عقبة رئيسية في توصل وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية وأصبحت تنتهج نهجاً معادياً تماماً لأي تصالح، على حد قوله.حماس تؤكد أن الشعب الفلسطيني لن يقف صامتا أمام استهداف مقدساتهأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن الشعب الفلسطيني لن يقف صامتا أمام استهداف مقدساته، مؤكدا أن المسجد الأقصى خط أحمر حقيقي لا يخضع لأي مساومات و"لا يقبل القسمة على اثنين".وأكد هنية أن الأقصى "مسجد إسلامي خالص وحق تاريخي للأمة الإسلامية والشعب الفلسطيني، مؤكدا أن هذا هو العهد والقسم والميثاق".في هذا الإطار، قال الخبير بالشئون الإسرائيلية، د. أحمد رفيق عوض: "إن التصعيد هو سيد الموقف، فالحكومة الإسرائيلية فشلت سياسياً وتغطي فشلها بتشديد الإجراءات والتنكيل بالشعب الفلسطيني من خلال استثمار إسرائيل القوة وهو ما أثبت فشله".لهذا السبب فإن إسرائيل والحكومة الحالية ليس لديها خطة ولا تعود للتسوية السياسية وتنكر حقوق الشعب الفلسطيني، لهذه الأسباب يعد التصعيد هو سيد الموقف.يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج عالم سبوتنيك
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مدفيديف يتحدث عن شهوات بولندا التوسعية... وحماس تؤكد أن الفلسطينيين لن يصمتوا أمام استهداف المقدسات
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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن "الأخوة الخيالية بين الأوكرانيين والبولنديين لن تجلب شيئا في النهاية سوى خسارة كييف لسلطتها".
مدفيديف: الشهوات التوسعية لبولندا تصاعدت مع بداية الأزمة في أوكرانيا
وأضاف عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تلغرام"، أن "البولنديين أعلنوا
تقسيم هذا البلد"، وذلك على خلفية تصريحات الرئيس البولندي أندريه دودا، حول عدم وجود حدود مع أوكرانيا.
وأوضح أن "الحس القومي للبولنديين تصاعد بالتزامن مع الأزمة في أوكرانيا، وبالإضافة لذلك تنامت شهواتهم التوسعية الإقليمية"، بحسب قوله.
في هذا السياق، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفاستبول الروسية، د. عمار قناة، إن وحدة أوكرانيا على المحك والسبب في ذلك السياسة الأمريكية الخاطئة من خلال محاولة زعزعة استقرار أوكرانيا
وخاصةً على الحدود الروسية.
وأوضح في إطار تعليقه على تصريحات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، حول تنامي الشهوات التوسعية الإقليمية لبولندا تزامنا مع الأزمة في أوكرانيا، أن "الأمر له علاقة بتاريخ بولندا وعلاقتها في المنطقة الغربية
لأوكرانيا، التي يصر القوميون البولنديون على أن هذه المنطقة تابعة لبلادهم".
وليامز تعلن مشاركة "النواب" و"الأعلى للدولة" في الجولة الثانية من مشاورات القاهرة
أعلنت المستشارة
الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز، أن مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين سيشاركان في مفاوضات تحتضنها العاصمة المصرية القاهرة، منتصف شهر مايو/أيار الجاري، لافتة إلى أن هذه المفاوضات تهدف للاتفاق على الترتيبات الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
في هذا الصدد، قال المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش، إن المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز ما زالت تعمل في إطار المراوغة وكسب الوقت .
وأضاف أنها كانت عقبة رئيسية في توصل وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى اتفاق حول
القاعدة الدستورية وأصبحت تنتهج نهجاً معادياً تماماً لأي تصالح، على حد قوله.
حماس تؤكد أن الشعب الفلسطيني لن يقف صامتا أمام استهداف مقدساته
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن الشعب الفلسطيني لن يقف صامتا أمام استهداف مقدساته، مؤكدا أن المسجد الأقصى خط أحمر حقيقي لا يخضع لأي مساومات و"لا يقبل القسمة
على اثنين".
جاء ذلك تعليقا على الهجوم المسلح في بلدة إلعاد قرب تل أبيب، والذي أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 4 آخرين، بحسب ما ذكرالمركز الفلسطيني للإعلام.
وأكد هنية أن الأقصى "مسجد إسلامي خالص وحق تاريخي للأمة الإسلامية والشعب الفلسطيني، مؤكدا أن هذا هو العهد والقسم والميثاق".
يأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه جماعات استيطانية إسرائيلية، لاقتحام المسجد الأقصى، بمناسبة ذكرى تأسيس إسرائيل.
في هذا الإطار، قال الخبير بالشئون الإسرائيلية، د. أحمد رفيق عوض: "إن التصعيد هو سيد الموقف، فالحكومة الإسرائيلية فشلت سياسياً وتغطي فشلها بتشديد الإجراءات والتنكيل بالشعب الفلسطيني من خلال استثمار إسرائيل القوة وهو ما أثبت فشله
".
لهذا السبب فإن إسرائيل والحكومة الحالية ليس لديها خطة ولا تعود للتسوية السياسية وتنكر حقوق الشعب الفلسطيني، لهذه الأسباب يعد التصعيد هو سيد الموقف.
يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج عالم سبوتنيك