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https://arabic.sputniknews.com/20220507/مرض-العصر-وأرقام-قياسية-تدق-ناقوس-الخطر-1061946537.html
مرض العصر... وأرقام قياسية تدق ناقوس الخطر
مرض العصر... وأرقام قياسية تدق ناقوس الخطر
يعتبر الاكتئاب أحد أكثر الأمراض المنتشرة في العالم بمعدل 264 شخص حول العالم، وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T11:01+0000
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راديو
صدى الحياة
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مرض العصر... وأرقام قياسية تدق ناقوس الخطر.
مرض العصر... وأرقام قياسية تدق ناقوس الخطر.
نتناول في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" مرض الاكتئاب ونتعرف على أعراضه وكيف يمكن التعامل معه ومعالجته وإلى أي مدى تؤثر الأدوية الطبية على الأشخاص المصابين به؟وحول هذا الموضوع، قال الدكتور حكم دياب، طبيب استشاري بالطب النفسي واختصاصي بالأمراض العصبية لـ "صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
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راديو, صدى الحياة, аудио

مرض العصر... وأرقام قياسية تدق ناقوس الخطر

11:01 GMT 07.05.2022
مرض العصر... وأرقام قياسية تدق ناقوس الخطر.
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فرح القادري - سبوتنيك عربي
فرح القادري
كل المواضيع
يعتبر الاكتئاب أحد أكثر الأمراض المنتشرة في العالم بمعدل 264 شخص حول العالم، وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية.
نتناول في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" مرض الاكتئاب ونتعرف على أعراضه وكيف يمكن التعامل معه ومعالجته وإلى أي مدى تؤثر الأدوية الطبية على الأشخاص المصابين به؟
وحول هذا الموضوع، قال الدكتور حكم دياب، طبيب استشاري بالطب النفسي واختصاصي بالأمراض العصبية لـ "صدى الحياة":
"إن الاكتئاب هو السبب الأساسي للتوتر النفسي حول العالم، والأخير هو الرقم الأول وفقا للاحصاءات العالمية لحالات الوفاة نتيجة أسباب قلبية، والاكتئاب كاضطراب هو مجموعة متعددة من الأنواع، وما يصعب بشكل شديد إذا اتضح من اضطرابات، هو الاكتئاب الارتكاسي، والمصاب به كعضويته وجسمه هو شخص سليم ليس مأهّب للاكتئاب، ولكن الضغوط المحيطية والمجتمعية والمهنية والبيئية أصبح جسمه لا يتحملّها وبالتالي حدثت تبدلات كيميائية داخل جسمه أدت إلى ظهور هذا المرض، ومهما استخدمنا من أساليب العلاج دون أن يحدث تغيير في الظروف لن نجد استجابة من المصاب".
التفاصيل في الملف الصوتي...
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