https://arabic.sputniknews.com/20220507/مصدر-الجيش-الأوكراني-لا-يمكنه-قمع-الطائرات-الروسية-المسيرة-1061941099.html
مصدر: الجيش الأوكراني لا يمكنه قمع الطائرات الروسية المسيرة
مصدر: الجيش الأوكراني لا يمكنه قمع الطائرات الروسية المسيرة
قال مصدر في وكالات إنفاذ القانون لـ"سبوتنيك" إن وسائل الحرب الإلكترونية للقوات الأوكرانية لا يمكنها قمع الطائرات الروسية المسيرة التي طورتهاZALA AERO، وهي جزء... 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T08:43+0000
2022-05-07T08:43+0000
2022-05-07T08:43+0000
رصد عسكري
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وأضاف المصدر: "إن وجود خط اتصال محمي خاص للطائرات الاستطلاعية المسيرة، وكذلك الذخائر المتسكعة التي طورتها شركة ZALA AERO التابعة لبندقية كلاشينكوف، تجعل من الممكن الطيران في المناطق التي تعمل فيها أنظمة الحرب الإلكترونية الأوكرانية. وحتى الآن، لا توجد حالة واحدة تعطل الطائرات المسيرة بسبب تأثير معدات الحرب الإلكترونية الأوكرانية".يتم استخدام طائرات الاستطلاع المسيرة ZALA في منطقة العمليات الخاصة على أراضي أوكرانيا في وحدات من الحرس الوطني. تُستخدم هذه الطائرات، على وجه الخصوص، للكشف عن مواقع القوات الأوكرانية وضبط نيران المدفعية. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للبيانات المفتوحة، تستخدم القوات المسلحة الروسية الطائرات المسيرة الانتحارية "كوب" ضد الجيش الأوكراني.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مصدر: الجيش الأوكراني لا يمكنه قمع الطائرات الروسية المسيرة
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قال مصدر في وكالات إنفاذ القانون لـ"سبوتنيك" إن وسائل الحرب الإلكترونية للقوات الأوكرانية لا يمكنها قمع الطائرات الروسية المسيرة التي طورتهاZALA AERO، وهي جزء من كلاشينكوف، بسبب قناة راديو محمية خاصة.
وأضاف المصدر: "إن وجود خط اتصال محمي خاص للطائرات الاستطلاعية المسيرة، وكذلك الذخائر المتسكعة التي طورتها شركة ZALA AERO التابعة لبندقية كلاشينكوف، تجعل من الممكن الطيران في المناطق التي تعمل فيها أنظمة الحرب الإلكترونية الأوكرانية. وحتى الآن، لا توجد حالة واحدة تعطل الطائرات المسيرة بسبب تأثير معدات الحرب الإلكترونية الأوكرانية".
يتم استخدام طائرات الاستطلاع المسيرة ZALA في منطقة العمليات الخاصة على أراضي أوكرانيا في وحدات من الحرس الوطني. تُستخدم هذه الطائرات، على وجه الخصوص، للكشف عن مواقع القوات الأوكرانية وضبط نيران المدفعية.
بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للبيانات المفتوحة، تستخدم القوات المسلحة الروسية الطائرات المسيرة الانتحارية "كوب" ضد الجيش الأوكراني.