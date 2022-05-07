https://arabic.sputniknews.com/20220507/مصر-مقتل-ضابط-و10-جنود-خلال-التصدي-لهجوم-إرهابي-في-سيناء-1061955689.html
مصر... مقتل ضابط و10 جنود خلال التصدي لهجوم إرهابي في سيناء
مصر... مقتل ضابط و10 جنود خلال التصدي لهجوم إرهابي في سيناء
قتل ضابط و10 جنود مصريين وأصيب 5 آخرون، اليوم السبت، خلال التصدي لهجوم إرهابي وقع في سيناء شمال شرقي البلاد. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T15:16+0000
2022-05-07T15:16+0000
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مصر
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وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية في بيان كما نقلته "بوابة الأهرام" الرسمية: "قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة".وأضاف أن المواجهات أسفرت "عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد"، مشيرا إلى أنه "جاري مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء".وختم المتحدث العسكري بيانه، بالقول: "تؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره".وتراجعت وتيرة العمليات الإرهابية في سيناء على نحو ملحوظ، خلال الفترة الماضية، نتيجة لجهود القوات المسلحة المصرية في السيطرة على المنطقة.وتزايد نشاط الجماعات التكفيرية في شبه جزيرة سيناء، في النصف الثاني من عام 2013، بعد الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين (المحظورة في روسيا).
https://arabic.sputniknews.com/20220210/الأمم-المتحدة-تشيد-بدور-مكافحة-الإرهاب-بمصر-في-الحد-من-نشاط-أنصار-بيت-المقدس-1058327498.html
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مصر... مقتل ضابط و10 جنود خلال التصدي لهجوم إرهابي في سيناء
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قتل ضابط و10 جنود مصريين وأصيب 5 آخرون، اليوم السبت، خلال التصدي لهجوم إرهابي وقع في سيناء شمال شرقي البلاد.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية في بيان كما نقلته "بوابة الأهرام
" الرسمية: "قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة".
وأضاف أن المواجهات أسفرت "عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد"، مشيرا إلى أنه "جاري مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء".
وختم المتحدث العسكري بيانه، بالقول: "تؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره".
وتراجعت وتيرة العمليات الإرهابية في سيناء
على نحو ملحوظ، خلال الفترة الماضية، نتيجة لجهود القوات المسلحة المصرية في السيطرة على المنطقة.
وتزايد نشاط الجماعات التكفيرية في شبه جزيرة سيناء، في النصف الثاني من عام 2013، بعد الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين (المحظورة في روسيا).