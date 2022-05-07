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https://arabic.sputniknews.com/20220507/معلومات-عن-قرية-الثعالب-في-اليابان-1061970066.html
معلومات عن قرية الثعالب في اليابان
معلومات عن قرية الثعالب في اليابان
تقع قرية الثعالب بمحافظة مياغي، شمالي اليابان، وهي إحدى المواقع التي يرتبط ذكرها بهذا النوع من الحيوانات، حتى أصبحت قبلة للسائحين. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T21:49+0000
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وأورد موقع "اليابان بالعربي" تقريرا عن قرية الثعالب، التي تضم نحو 100 ثعلب تنتمي لـ 6 أنواع من هذه الحيوانات.ويقول الموقع إن السائحين يتوجهون إلى قرية الثعالب للاستمتاع بمشاهدتها عن قرب إضافة إلى إمكانية حملها واللعب معها.وتقع قريبة الثعالب على سفوح إحدى الجبال بمحافظة مياغي، وهي عبارة عن محمية طبيعية يوجد بها أنواع أخرى من الحيوانات، التي تتجول داخلها الثعالب بحرية تامة.ويعد شهر مايو/ أيار من الشعور التي يقبل فيها زوار قرية الثعالب على الاستمتاع بزيارتها لأنهم يتمكنون في ذلك الوقت من حمل أشبال الثعالب والتقاط صور تذكارية لها.
https://arabic.sputniknews.com/20211212/ثعلب-يضحك-بصوت-عال-كالأطفال-عند-مداعبته-فيديو-1053851573.html
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معلومات عن قرية الثعالب في اليابان

21:49 GMT 07.05.2022 (تم التحديث: 21:50 GMT 07.05.2022)
© Sputnik . Maria Devakhina / الذهاب إلى بنك الصورثعلب في قفص في "بيت الثعلب الروسي" في مدينة دزيرجينسكي في محافظة موسكو 1 فبراير 2020
ثعلب في قفص في بيت الثعلب الروسي في مدينة دزيرجينسكي في محافظة موسكو 1 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
© Sputnik . Maria Devakhina
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تقع قرية الثعالب بمحافظة مياغي، شمالي اليابان، وهي إحدى المواقع التي يرتبط ذكرها بهذا النوع من الحيوانات، حتى أصبحت قبلة للسائحين.
وأورد موقع "اليابان بالعربي" تقريرا عن قرية الثعالب، التي تضم نحو 100 ثعلب تنتمي لـ 6 أنواع من هذه الحيوانات.
ويقول الموقع إن السائحين يتوجهون إلى قرية الثعالب للاستمتاع بمشاهدتها عن قرب إضافة إلى إمكانية حملها واللعب معها.
وتقع قريبة الثعالب على سفوح إحدى الجبال بمحافظة مياغي، وهي عبارة عن محمية طبيعية يوجد بها أنواع أخرى من الحيوانات، التي تتجول داخلها الثعالب بحرية تامة.
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ويعد شهر مايو/ أيار من الشعور التي يقبل فيها زوار قرية الثعالب على الاستمتاع بزيارتها لأنهم يتمكنون في ذلك الوقت من حمل أشبال الثعالب والتقاط صور تذكارية لها.
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