https://arabic.sputniknews.com/20220507/معلومات-عن-قرية-الثعالب-في-اليابان-1061970066.html
معلومات عن قرية الثعالب في اليابان
معلومات عن قرية الثعالب في اليابان
تقع قرية الثعالب بمحافظة مياغي، شمالي اليابان، وهي إحدى المواقع التي يرتبط ذكرها بهذا النوع من الحيوانات، حتى أصبحت قبلة للسائحين. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T21:49+0000
2022-05-07T21:49+0000
2022-05-07T21:50+0000
منوعات
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104446/22/1044462260_0:200:2965:1867_1920x0_80_0_0_561b3a6cc7da2f2f5f428d6cfacbc92a.jpg
وأورد موقع "اليابان بالعربي" تقريرا عن قرية الثعالب، التي تضم نحو 100 ثعلب تنتمي لـ 6 أنواع من هذه الحيوانات.ويقول الموقع إن السائحين يتوجهون إلى قرية الثعالب للاستمتاع بمشاهدتها عن قرب إضافة إلى إمكانية حملها واللعب معها.وتقع قريبة الثعالب على سفوح إحدى الجبال بمحافظة مياغي، وهي عبارة عن محمية طبيعية يوجد بها أنواع أخرى من الحيوانات، التي تتجول داخلها الثعالب بحرية تامة.ويعد شهر مايو/ أيار من الشعور التي يقبل فيها زوار قرية الثعالب على الاستمتاع بزيارتها لأنهم يتمكنون في ذلك الوقت من حمل أشبال الثعالب والتقاط صور تذكارية لها.
https://arabic.sputniknews.com/20211212/ثعلب-يضحك-بصوت-عال-كالأطفال-عند-مداعبته-فيديو-1053851573.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104446/22/1044462260_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3a5be1c81272d7c5cea2fc4a97082e1a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار العالم الآن
معلومات عن قرية الثعالب في اليابان
21:49 GMT 07.05.2022 (تم التحديث: 21:50 GMT 07.05.2022) تابعنا عبر
تقع قرية الثعالب بمحافظة مياغي، شمالي اليابان، وهي إحدى المواقع التي يرتبط ذكرها بهذا النوع من الحيوانات، حتى أصبحت قبلة للسائحين.
وأورد موقع "اليابان بالعربي" تقريرا عن قرية الثعالب
، التي تضم نحو 100 ثعلب تنتمي لـ 6 أنواع من هذه الحيوانات.
ويقول الموقع إن السائحين يتوجهون إلى قرية الثعالب للاستمتاع بمشاهدتها عن قرب إضافة إلى إمكانية حملها واللعب معها
.
وتقع قريبة الثعالب على سفوح إحدى الجبال بمحافظة مياغي، وهي عبارة عن محمية طبيعية يوجد بها أنواع أخرى من الحيوانات
، التي تتجول داخلها الثعالب بحرية تامة.
12 ديسمبر 2021, 14:26 GMT
ويعد شهر مايو/ أيار من الشعور التي يقبل فيها زوار قرية الثعالب على الاستمتاع بزيارتها لأنهم يتمكنون في ذلك الوقت من حمل أشبال الثعالب والتقاط صور تذكارية لها.