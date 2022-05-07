https://arabic.sputniknews.com/20220507/منظمة-الطاقة-الذرية-الإيرانية-نسعى-لإنشاء-مفاعل-نووي-إيراني-الصنع-بالكامل-1061940065.html

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: نسعى لإنشاء مفاعل نووي إيراني الصنع بالكامل

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: نسعى لإنشاء مفاعل نووي إيراني الصنع بالكامل

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم السبت، أنها تسعى لإنشاء مفاعل نووي إيراني الصنع بالكامل. 07.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-07T07:54+0000

2022-05-07T07:54+0000

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وحسب وكالة أنباء فارس، قال نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بيجمان جمشيدي، إن بلاده تسعى لإنشاء مفاعل نووي إيراني الصنع بالكامل.وأكد المسؤول الإيراني أن "التخطيط لذلك جار وأصبح قيد التنفيذ".وأشار إلى أن إيران تنتج حاليا 20 نوعا من الأدوية المشعة وتزود المراكز العلاجية في الداخل بها، وهي من الدول الرئيسية المصدرة لمثل هذه الأدوية.كما كشف نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن طهران تخطط لبناء منشأة كبيرة لإنتاج الأدوية المشعة بغرض سد الحاجة المحلية وزيادة الصادرات.

https://arabic.sputniknews.com/20220428/وكالة-الطاقة-الدولية-ما-زلنا-نسعى-إلى-توضيح-إجابات-إيران-حول-3-مواقع-نووية-مشتبه-بها-1061692841.html

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