https://arabic.sputniknews.com/20220507/من-هم-الأشخاص-الممنوعين-من-أكل-الجبن-1061957210.html
من هم الأشخاص الممنوعين من أكل الجبن
من هم الأشخاص الممنوعين من أكل الجبن
أخبرت اختصاصية التغذية ، دكتورة العلوم الطبية مارغريتا كوروليفا، ما هي الأمراض التي تستحق الحد من استخدام الجبن. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T15:40+0000
2022-05-07T15:40+0000
2022-05-07T15:40+0000
مجتمع
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تقول كوروليفا في مقابلة مع "موسكو 24": إن تناول الجبن بكميات كبيرة يضر بالأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، نظرا لاحتوائه على كميات كبيرة من الملح، ما يؤدي إلى احتباس السوائل، وزيادة حجم الدورة الدموية. وهذا لا يمكن إلا أن يؤثر على جدار الأوعية الدموية وضغط الدم".بالإضافة إلى ذلك، تشير الخبيرة إلى أنه يجب على الأشخاص المصابين بأمراض الكلى عدم المبالغة في تناول الجبن. لأن احتباس السوائل في الجسم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في التبول.وتضيف: "أيضا الجبن يحتوي على كمية كبيرة من المكونات الشبيهة بالهيستامين التي ستدعم ظهور مشاكل الصداع النصفي، وبالتالي الأشخاص المصابون بهذا المرض يجب عليهم الحد من تناول الجبن".وتشدد على أنه في حالة عدم وجود موانع، يجب عدم تناول الجبن يوميًا بأي حال من الأحوال، بل من 3-4 مرات فقط.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/علامات-غير-متوقعة-تشير-إلى-وجود-مرض-سكري-1061955823.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
من هم الأشخاص الممنوعين من أكل الجبن
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أخبرت اختصاصية التغذية ، دكتورة العلوم الطبية مارغريتا كوروليفا، ما هي الأمراض التي تستحق الحد من استخدام الجبن.
تقول كوروليفا في مقابلة مع "موسكو 24": إن تناول الجبن بكميات كبيرة
يضر بالأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، نظرا لاحتوائه على كميات كبيرة من الملح، ما يؤدي إلى احتباس السوائل، وزيادة حجم الدورة الدموية. وهذا لا يمكن إلا أن يؤثر على جدار الأوعية الدموية وضغط الدم".
بالإضافة إلى ذلك، تشير الخبيرة إلى أنه يجب على الأشخاص المصابين بأمراض الكلى عدم المبالغة في تناول الجبن. لأن احتباس السوائل في الجسم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في التبول.
وتضيف: "أيضا الجبن يحتوي على كمية كبيرة من المكونات الشبيهة بالهيستامين التي ستدعم ظهور مشاكل الصداع النصفي، وبالتالي الأشخاص المصابون بهذا المرض يجب عليهم الحد من تناول الجبن".
وتشدد على أنه في حالة عدم وجود موانع، يجب عدم تناول الجبن يوميًا بأي حال من الأحوال، بل من 3-4 مرات فقط.