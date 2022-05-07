https://arabic.sputniknews.com/20220507/موقع-عبري-يكشف-كيف-ومتى-قتلت-إسرائيل-كبار-قادة-المقاومة-خلال-الحرب-الأخيرة-على-غزة-1061958007.html
موقع عبري يكشف كيف ومتى قتلت إسرائيل كبار قادة المقاومة خلال الحرب الأخيرة على غزة
موقع عبري يكشف كيف ومتى قتلت إسرائيل كبار قادة المقاومة خلال الحرب الأخيرة على غزة
كشف موقع إلكتروني عبري النقاب، اليوم السبت، عن كيفية استهداف الجيش الإسرائيلي لكبار قادة المقاومة في قطاع غزة، إبان الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة،... 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T16:02+0000
2022-05-07T16:02+0000
2022-05-07T16:04+0000
العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
حركة حماس
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وذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم السبت، تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال الجيش الإسرائيلي لكبار قادة كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، في قطاع غزة، خلال عملية "سيف القدس" في شهر مايو/أيار 2021.وأوضح الموقع أن إسرائيل قامت في العاشر من شهر مايو الماضي بالهجوم على أنفاق حركة حماس في قطاع غزة، وقامت بقتل عدد كبير من قادة المقاومة، يزيد عددهم عن 18 عنصرا من الحركة، ما بين مقاتل ومهندس، حيث ادعت أنه تم "دفنهم" داخل النفق.وأشار الموقع إلى أن هذه العناصر من حماس كانت توجد داخل نفق رئيسي به أكثر من مدخل ومخرج، تحت المباني داخل قطاع غزة، على عمق يزيد على 25 مترا تحت الأرض، في وقت تم الهجوم فجر اليوم الحادي عشر من مايو 2021، وخلال 4 دقائق فقط، تم تدمير النفق بمن فيه.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, حركة حماس
موقع عبري يكشف كيف ومتى قتلت إسرائيل كبار قادة المقاومة خلال الحرب الأخيرة على غزة
16:02 GMT 07.05.2022 (تم التحديث: 16:04 GMT 07.05.2022) تابعنا عبر
كشف موقع إلكتروني عبري النقاب، اليوم السبت، عن كيفية استهداف الجيش الإسرائيلي لكبار قادة المقاومة في قطاع غزة، إبان الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، العام الماضي.
وذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم السبت، تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال الجيش الإسرائيلي لكبار قادة كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، في قطاع غزة، خلال عملية "سيف القدس" في شهر مايو/أيار 2021.
وأوضح الموقع أن إسرائيل قامت في العاشر من شهر مايو الماضي بالهجوم على أنفاق حركة حماس في قطاع غزة
، وقامت بقتل عدد كبير من قادة المقاومة، يزيد عددهم عن 18 عنصرا من الحركة، ما بين مقاتل ومهندس، حيث ادعت أنه تم "دفنهم" داخل النفق.
وأشار الموقع إلى أن هذه العناصر من حماس
كانت توجد داخل نفق رئيسي به أكثر من مدخل ومخرج، تحت المباني داخل قطاع غزة، على عمق يزيد على 25 مترا تحت الأرض، في وقت تم الهجوم فجر اليوم الحادي عشر من مايو 2021، وخلال 4 دقائق فقط، تم تدمير النفق بمن فيه.