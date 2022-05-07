https://arabic.sputniknews.com/20220507/نائب-رئيس-العدالة-والتنمية-تركيا-تملك-احتياطيات-كبيرة-من-الغاز-في-البحر-الأسود-1061957882.html
نائب رئيس "العدالة والتنمية": تركيا تملك احتياطيات كبيرة من الغاز في البحر الأسود
نائب رئيس "العدالة والتنمية": تركيا تملك احتياطيات كبيرة من الغاز في البحر الأسود
قال رئيس الوزراء التركي السابق ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، بن علي يلدريم، إن "احتياطيات الغاز الطبيعي في البحر الأسود كافية لتلبية الطلب العالمي... 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T15:57+0000
2022-05-07T15:57+0000
2022-05-07T15:57+0000
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061648650_0:0:3123:1756_1920x0_80_0_0_caa76572cd0b072bf05d0d6fd0d8ddf3.jpg
ونقلت صحيفة "ملييت"، اليوم السبت، عن السياسي، قوله إن "تركيا تمتلك احتياطيات كبيرة من الوقود الطبيعي في رواسب كبيرة على طول ساحل البحر الأسود".وأوضح يلدريم في جتماع موسع محلي للحزب: "احتياطيات البحر الأسود من الغاز الطبيعي تقدر الآن بنحو 540 مليار متر مكعب، وهذه مجرد بداية، وسيكون هناك استمرار، فالبحر الأسود قادر على تغطية احتياجات العالم من الغاز لمدة 45 عاما". اجتماع موسع للمجلس الاستشاري المحلي للحزب.وحذر خبراء من تداعيات سلبية أكثر حدة على الاقتصاد العالمي، وخاصة في أوروبا إثر عزم دول القارة العجوز فرض عقوبات على مواد الطاقة الروسية.وبحسب الخبراء، فإن محاولات إيجاد بديل للغاز والنفط القادم من روسيا باتجاه أوروبا غير مجدية، وأنها تدفع نحو تأثيرات كارثية على الاقتصاد العالمي والأوروبي بشكل خاص.وتشير البيانات والتوقعات الرسمية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سيتراجع إلى 3.7% عام 2022، وإلى نحو 2.3% عام 2023 بعد أن بلغ 5.7% عام 2021، وهو أعلى مستوى له منذ نصف قرن.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/إعلام-أمريكا-تضغط-على-اليونان-لتسليم-أوكرانيا-إس-300-1061953596.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061648650_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_9608b22953cad0fc4990056c7aabbf8b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
نائب رئيس "العدالة والتنمية": تركيا تملك احتياطيات كبيرة من الغاز في البحر الأسود
تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء التركي السابق ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، بن علي يلدريم، إن "احتياطيات الغاز الطبيعي في البحر الأسود كافية لتلبية الطلب العالمي لمدة 45 عامًا".
ونقلت صحيفة "ملييت"، اليوم السبت، عن السياسي، قوله إن "تركيا تمتلك احتياطيات كبيرة من الوقود الطبيعي في رواسب كبيرة على طول ساحل البحر الأسود".
وأوضح يلدريم في جتماع موسع محلي للحزب: "احتياطيات البحر الأسود من الغاز الطبيعي تقدر الآن بنحو 540 مليار متر مكعب، وهذه مجرد بداية، وسيكون هناك استمرار، فالبحر الأسود قادر على تغطية احتياجات العالم من الغاز لمدة 45 عاما". اجتماع موسع للمجلس الاستشاري المحلي للحزب.
وحذر خبراء من تداعيات سلبية أكثر حدة على الاقتصاد العالمي، وخاصة في أوروبا إثر عزم دول القارة العجوز فرض عقوبات على مواد الطاقة الروسية.
وبحسب الخبراء، فإن محاولات إيجاد بديل للغاز والنفط القادم من روسيا باتجاه أوروبا غير مجدية، وأنها تدفع نحو تأثيرات كارثية على الاقتصاد العالمي والأوروبي بشكل خاص.
وتشير البيانات والتوقعات الرسمية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي
سيتراجع إلى 3.7% عام 2022، وإلى نحو 2.3% عام 2023 بعد أن بلغ 5.7% عام 2021، وهو أعلى مستوى له منذ نصف قرن.