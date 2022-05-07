https://arabic.sputniknews.com/20220507/نتنياهو-يدعو-إلى-إسقاط-حكومة-بينيت-وتشكيل-حكومة-قوية-برئاسته-لمواجهة-حماس-1061967377.html

نتنياهو يدعو إلى إسقاط حكومة بينيت وتشكيل حكومة "قوية" برئاسته لمواجهة "حماس"

نتنياهو يدعو إلى إسقاط حكومة بينيت وتشكيل حكومة "قوية" برئاسته لمواجهة "حماس"

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، حكومة نفتالي بينيت للاستقالة، وتشكيل حكومة "قوية" برئاسته تكون قادرة على مواجهة حركة "حماس"... 07.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-07T19:48+0000

2022-05-07T19:48+0000

2022-05-07T19:48+0000

بنيامين نتنياهو

نفتالي بينيت

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

حركة حماس

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جاء ذلك في سلسلة تغريدات لنتنياهو في حسابه على تويتر، على وقع أزمة كبيرة تواجهها حكومة بينيت، بما في ذلك على خلفية عدم قدرتها على منع سلسلة من الهجمات التي حصدت أرواح ما يزيد على 15 إسرائيليا خلال الأسابيع الأخيرة الماضية.وقال نتنياهو الذي أسدلت حكومة بينيت الستار على 12 عاما متصلة قضاها في السلطة: "بدلا من محاربة الإرهاب، تنشغل حكومة الاحتيال والضعف برئاسة بينيت بإيجازات صحفية كاذبة. كالعادة ينسون الحقائق".وتابع: "نتنياهو هو الذي أمر باغتيال أحمد الجعبري، قائد الجناح العسكري لحركة حماس، و(بهاء)أبو العطا القائد البارز في حركة الجهاد الإسلامي، وأمر بتمديد عملية حرس الحائط لمحاولة القضاء على السنوار ومحمد ضيف (قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس) خلافا لضغوط جهات مختلفة في إسرائيل".ومضى: "في عملية حرس الأسوار (مايو/أيار 2021)، أمر نتنياهو بإزالة مترو حماس - البنية التحتية للأنفاق تحت الأرض في غزة. وتحت قيادته، تم القضاء على 200 إرهابي خلال العملية، بما في ذلك 25 من كبار القادة، وتم إسقاط 10 أبراج شاهقة في غزة وتم القضاء على وحدات حماس البحرية والجوية".وأضاف: "في عهد نتنياهو، عرفت حماس أنها ستدفع الثمن. تحت قيادة بينيت يشعرون بضعفه – ويجرؤون".وتابع: "عندما يواجه الإرهاب ضعفا يرفع رأسه. عندما يواجه الإرهاب قوة فإنه يخفض رأسه. لذلك، في عقد الليكود ونتنياهو، كان الأهدأ والأكثر أمانا في تاريخ البلاد، وفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي. في عهد بينيت - قُتل 19 شخصا في شهر ونصف الشهر الماضي فقط".ومضى نتنياهو: "اليوم ترى حماس حكومة ضعيفة تعتمد على مؤيدي الإرهاب (يقصد القائمة العربية الموحدة الشريك في الائتلاف الحكومي بإسرائيل) وغير قادرة على محاربة الإرهاب وضرب كبار مسؤولي حماس وإعادة الهدوء والأمن لمواطني إسرائيل".وقال: "لا يوجد سبب لانتظار الهجوم القادم. يجب أن تعود هذه الحكومة إلى ديارها. يجب تشكيل حكومة وطنية قوية برئاسة نتنياهو على الفور، والتي ستعيد الهدوء والأمن لمواطني إسرائيل".وتصاعدت الدعوات في إسرائيل خلال اليومين الأخيرين، باغتيال رئيس حركة حماس بقطاع غزة، يحيي السنوار، التي تتهمه إسرائيل بالتحريض على تنفيذ هجمات ضد مواطنيها.وقبل أيام، دعا السنوار إلى تصعيد المقاومة ضد إسرائيل في الضفة الغربية بالبنادق والأسلحة البيضاء، وهو ما ربطه الإعلام الإسرائيلي بهجوم نفذه الخميس الماضي فلسطينيان بمدينة إلعاد قرب تل أبيب بسكين و"بلطة" (فأس صغير)، أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 3 آخرين.

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بنيامين نتنياهو, نفتالي بينيت, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس